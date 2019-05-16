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Букмекеры назвали фаворитов конкурса Евровидение-2019

Букмекеры назвали фаворитов конкурса Евровидение-2019
Больше всего шансов одержать победу на Евровидении-2019, по мнению букмекеров, у исполнителя из Нидерландов Дункана Лоуренса.

Букмекерские конторы дали свои прогнозы по поводу первой тройки победителей в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сообщило издание El Periódico.
Больше всего шансов одержать победу на Евровидении-2019, по мнению букмекеров, у исполнителя из Нидерландов Дункана Лоуренса с композицией Arcade. С момента выхода трека Лоуренс не покидал ни разу первой строчки букмекерских ставок, отмечается в материале, пишет 360tv.ru.
Вторая строчка, предположительно, достанется представителю Швеции Джону Лундвику с песней Too Late for Love. Бронзу песенного конкурса букмекеры отдали представителю Франции — Билале Ассани.



Российский певец Сергей Лазарев, исходя из букмекерских прогнозов, окажется на четвертом месте.

Первые десять финалистов Евровидения определились в Тель-Авиве во вторник. В четверг пройдет второй полуфинал, в котором выступит и представитель России Сергей Лазарев. Еще десять участников финала будут определены по результатам второго этапа. Финал конкурса состоится 18 мая.

Напомним, что шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания. Это страны — основательницы международного песенного конкурса, а также государство, принимающее Евровидение.
  • 16-05-2019, 07:04
  • DTV
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