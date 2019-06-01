Dnestr.TV

 
0

В Авдарме переименовали улицы Ленина и Советская

В Авдарме переименовали улицы Ленина и Советская
В гагаузском селе Авдарма местные избранники практически единогласно переименовали улицы Ленина и Советская.
В адрес сельского совета обратился настоятель Свято-Михайловской церкви протоиерей Константин. Как пишет сайт Авдармы, это предложение «было поддержано более чем 150-ю прихожанами» церкви.
По словам священника, переименование улиц должно было быть сделано давно, но именно сейчас, в год 200-летия со дня основания Свято-Михайловской церкви важно принять решение и переименовать эти две улицы.
Выступая перед советниками, он привел примеры того, как в России давно переименовали улицы и названия городов. Так, Ленинград стал Санкт-Петербургом, Сталинград стал Волгоградом.

Также протоиерей Константин отметил, что во многих российских городах улицы, на которых расположены храмы, именуются в честь Покровителя той или иной церкви, назвал эту практику очень верной, просил советников поддержать мнение прихожан и в честь юбилейного года, 200-летия Свято-Михайловской церкви, переименовать предложенные улицы.

Советники обсудили предложение священнослужителя и приняли решение: переименовать улицу Советская, на которой находится церковь села Авдарма, на улицу Свято-Михайловская. Все 12 советников проголосовали «ЗА».

Также, советники приняли решение переименовать улицу Ленина на улицу Петра Петкова – жителя села Авдарма, первого ктитора – благотворителя, который в 1819 году, был инициатором строительства первой деревянной церкви в селе Авдарма и пожертвовал все свое имущество для строительство храма. «ЗА» переименование улицы Ленина на улицу Петра Петкова проголосовали 10 из 12 советников.

Таким образом, решением местного совета села Авдарма от 4 июня 2019 года улица Советская переименована на улицу Свято-Михайловская, а улица Ленина на улицу Петра Петкова.

Все расходы по переименованию улиц Ленина и Советская, а также по оформлению документов жителей возьмут на себя меценаты села.
  • Вчера, 12:33
  • DTV
  • Просмотров: 100
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Основные версии убийства мэра Тирасполя: Уголовщина, би ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Значение победы Зеленского для Приднестровья
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со с ...
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Основные версии убийства мэра Тирасполя: Уголовщина, би ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Значение победы Зеленского для Приднестровья
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со с ...
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна