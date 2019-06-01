В гагаузском селе Авдарма местные избранники практически единогласно переименовали улицы Ленина и Советская. В адрес сельского совета обратился настоятель Свято-Михайловской церкви протоиерей Константин. Как пишет сайт Авдармы, это предложение «было поддержано более чем 150-ю прихожанами» церкви. По словам священника, переименование улиц должно было быть сделано давно, но именно сейчас, в год 200-летия со дня основания Свято-Михайловской церкви важно принять решение и переименовать эти две улицы. Выступая перед советниками, он привел примеры того, как в России давно переименовали улицы и названия городов. Так, Ленинград стал Санкт-Петербургом, Сталинград стал Волгоградом.
Также протоиерей Константин отметил, что во многих российских городах улицы, на которых расположены храмы, именуются в честь Покровителя той или иной церкви, назвал эту практику очень верной, просил советников поддержать мнение прихожан и в честь юбилейного года, 200-летия Свято-Михайловской церкви, переименовать предложенные улицы.
Советники обсудили предложение священнослужителя и приняли решение: переименовать улицу Советская, на которой находится церковь села Авдарма, на улицу Свято-Михайловская. Все 12 советников проголосовали «ЗА».
Также, советники приняли решение переименовать улицу Ленина на улицу Петра Петкова – жителя села Авдарма, первого ктитора – благотворителя, который в 1819 году, был инициатором строительства первой деревянной церкви в селе Авдарма и пожертвовал все свое имущество для строительство храма. «ЗА» переименование улицы Ленина на улицу Петра Петкова проголосовали 10 из 12 советников.
Таким образом, решением местного совета села Авдарма от 4 июня 2019 года улица Советская переименована на улицу Свято-Михайловская, а улица Ленина на улицу Петра Петкова.
Все расходы по переименованию улиц Ленина и Советская, а также по оформлению документов жителей возьмут на себя меценаты села.