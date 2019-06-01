Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева презентовала клип на трек "Я не святая". Видео разместили на канале Meladze Music в YouTube. Авторы песни – Константин Меладзе и Jerry Heil. Режиссеры клипа – Денис Маноха и Максим Шелковников. По сюжету ролика Брежнева выясняет отношения с мужчиной и оставляет его одного в ресторане. Она отправляется на прогулку в черном боди и куртке-косухе. Постепенно она раздевается. В финале певица снимает с себя всю одежду. "Я не святая и грехи свои точно знаю", – поет она в припеве.