В Бендерах появилась Служба благоустройства и озеленения. О ее задачах рассказал директор Николай Штепа.
- Служба была образована в результате реорганизации МУП «Дирекция парков культуры и отдыха», - пояснил руководитель. - Теперь в городе будет одна структура, которая займется и озеленением, и благоустройством. За ней закреплены и парки.
- Какова судьба МУП «Спецзеленстрой», которое вы до сих пор возглавляли?
- Предприятие остается на том же месте и, по-прежнему, будет заниматься кладбищами, ритуальными услугами. Сведения о захоронениях на всех городских кладбищах можно найти на сайте предприятия. Сейчас там возникли технические проблемы (пришлось разместить большое количество информации), но в течение нескольких недель они будут устранены. У предприятия исторические долги перед Фондом единого социального страхования. Надеюсь, эти проблемы решатся до конца года. - Что в планах у Службы благоустройства и озеленения?
- Главное – вернуть Бендерам былую славу самого зеленого города. Для этого уже предпринимаем ряд шагов. Начинаем развивать питомник: зеленые насаждения города нуждаются в обновлении. В парках мы постоянно что-то высаживаем. С начала года только на клумбах появилось более 4 тысяч цветов. Осенью предстоит посадка деревьев, план которой мы разработали совместно с Бендерским управлением сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, согласовали с УЖКХ.
- Часть деревьев, например, по ул. Лазо, удалось посадить уже сейчас?
- Там теперь растут десять уникальных гингко билоба. У этого реликтового растения нет аналогов в мире флоры, оно является рекордсменом-долгожителем. На основе его плодов ежегодно создаются тысячи фармакологических препаратов от многих болезней. Наши деревья вырастут в тридцатиметровых красавцев с пирамидальной кроной. Мы тщательно за ними ухаживаем.
- Посадить дерево в городе – совсем не то же самое, что на даче. Какие особенности приходится учитывать?
- Старые деревья, как правило, расположены в непосредственной близости к коммуникациям с нарушением их охранной зоны. Их разветвленная корневая система – серьезная помеха и для эксплуатации, и для ремонта подземного городского хозяйства. Вот почему на улице Лазо пришлось заменить один вид деревьев на другой. У гингко билоба стержневая корневая система, она не разрастается и не повреждает коммуникации. Не только в этом, но и в других случаях мы будем предпочитать штамбовые виды (ровный ствол, а сверху – каскад ниспадающих ветвей или густой лиственный шар-шапка) или деревья шаровидной формы, некоторые кустарники. Обязательное условие - поверхностная корневая система, а если поблизости пройдут троллейбусные маршруты, то и низкая крона. Конечно, городским деревьям требуется своевременная подрезка.
- Уже немало сломано копьев по поводу того, как она проводится…
- А все потому, что сейчас подрезкой деревьев занимаются три организации: наша, ЖЭУК и ГУП ЕРЭС «Бендерские районные электрические сети». О том, что этим должна заниматься одна специализированная организация, говорят уже не первый день: вопрос о необходимости профессионального подхода обсуждался на одной из сессий городского Совета народных депутатов, на этом настаивают и общественники. Надеемся, что так и будет в ближайшем будущем.
- Какие деревья вы удаляете, и что с ними происходит потом?
- Биологически отжившие, аварийные деревья. Возникла идея перерабатывать древесные отходы в топливные брикеты. Сейчас вопрос изучается: для получения экономического эффекта важны сырьевая база и покупатели. В случае положительного решения будет приобретено соответствующее оборудование.
- Что из техники еще планируете приобретать?
- Будем уходить от ручного труда: при нынешнем дефиците рабочей силы не хватает, скажем, косарей, уборщиков. Рассматривается вопрос о приобретении техники, которая позволит механизировать процесс уборки территории. В городе появятся поливомоечные машины – современные аналоги тех, что освежали городские улицы еще в советские времена. Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы пригласить к нам людей на сезонную работу: звоните по телефону 4-33-06. Нам нужны косари, а также люди, которые будут взимать плату с посетителей за пользование аттракционами. На мой взгляд, отличная летняя подработка для студентов.
- Значит, и парки оживут?
- Да, парки – это не только тенистые аллеи, но еще и возможность хорошо провести время. А как это сделать, если в зоне отдыха нечем заняться? Сейчас в парках немного людей, приходят, как правило, мамы с колясками. Надеемся изменить ситуацию. Правительство, несмотря на все трудности, обращает внимание на досуг приднестровцев. Прежние аттракционы устарели, но мы получили новые электромобили и веломобили. Правительством было выдвинуто условие - стоимость проката нельзя взвинчивать. Другими словами, 5 минут езды не могут обходиться дороже 5 рублей.
- Где можно покататься?
- В парках Октябрьском, Дружбы народов, имени Александра Невского (по субботам и воскресеньям с 16 до 21.00). Рассматривается вопрос о ремонте колеса обозрения в парке Дружбы народов, автодрома в парке Октябрьском.
- В парках можно будет заниматься спортом?
- Предусмотрено и это. В парке им. Горького появится поле «три в одном»: для игры в футбол, баскетбол, волейбол. Там установят уличные тренажеры. Будет отремонтирована крыша бывшей бильярдной. В этом здании предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы. Корт обустроят в парке им. Горького. А в парке Ленинского комсомола не только восстановят корт, но и раздевалки, и санузлы. В парках появятся торговые точки, где можно будет купить воду, сладости, выпечку.
- А вот жители микрорайона Ленинский встревожены, они даже звонили в редакцию «НВ»: якобы парк разрушают, а на его месте появится парковка…
- Догадываюсь, что послужило источником таких слухов: убрали аттракционы. На самом деле, ведутся подготовительные работы к восстановлению парка Победы. Что будет в итоге? Комфортное место отдыха с новыми насаждениями. Предстоит реконструкция детского городка: установим комплекс с качелями, песочницами... Появится спорткомплекс воркаут, другими словами, тренажеры для занятий на свежем воздухе. Напротив ресторана «Космос» предстоит разбивка нового сквера с деревьями, кустарником, газонами, современным покрытием дорожек. Решается вопрос с фонарными столбами и освещением. Кроме того, горожан ждет сюрприз.
- Какой?
- Пока о нем рано, иначе сюрприза не получится.
- Сколько будет стоит входной билет в этот рай?
- Все бесплатно.
- Что еще ждет бендерчан?
- Дальнейшие изменения в уже существующих парках. Кроме того, нам планируется передать сквер по ул. Полоза. Бендеры постепенно превращаются «в город парков, город скверов».
Наталия Барбиер, газета «Новое время»
Далее представлены проекты реконструкции и благоустройства некоторых объектов города. В процессе реализации возможны корректировки.
Эскизный проект фонтана в сквере Ленинского комсомола
Проект спортивного центра в парке Горького
Эскизный проект сквера в районе ресторана "Космос"
Эскизный проект площадки в районе жилых домов на Ленинском
Изображение игровой площадки до реконструкции на Ленинском