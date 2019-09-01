Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ опубликовала на своём сайте список лучших гребцов 2019 года. Рейтинг учитывает результаты выступления спортсменов на чемпионатах и Кубках России, всероссийских соревнованиях, чемпионатах Европы и мира.
Рейтинг каноистов возглавил тираспольчанин Кирилл Шамшурин. Напомним, что ранее спортсмен успешно выступил на тестовых предолимпийских соревнованиях в Токио.
На 14 месте этого же рейтинга – Олег Шуринкин.
Ещё четыре приднестровца оказались в 20-ке лучших байдарочников. Это Александр Дьяченко, Василий Погребан, Иван Епишин и Зоя Манаева.
В молодёжной группе каноист Владислав Чеботарь – на третьей позиции. Такой же результат и у байдарочника Кирилла Ветрова, выступающего в юношеской категории. В 10-ку сильнейших среди юношей вошёл также Кирилл Федоренко, сообщает ИА Новости Приднестровья со ссылкой на Радио 1. novostipmr.com