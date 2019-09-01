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Кирилл Шамшурин из Тирасполя возглавил рейтинг Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

Кирилл Шамшурин из Тирасполя возглавил рейтинг Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ опубликовала на своём сайте список лучших гребцов 2019 года. Рейтинг учитывает результаты выступления спортсменов на чемпионатах и Кубках России, всероссийских соревнованиях, чемпионатах Европы и мира.

Рейтинг каноистов возглавил тираспольчанин Кирилл Шамшурин. Напомним, что ранее спортсмен успешно выступил на тестовых предолимпийских соревнованиях в Токио.

На 14 месте этого же рейтинга – Олег Шуринкин.

Ещё четыре приднестровца оказались в 20-ке лучших байдарочников. Это Александр Дьяченко, Василий Погребан, Иван Епишин и Зоя Манаева.

В молодёжной группе каноист Владислав Чеботарь – на третьей позиции. Такой же результат и у байдарочника Кирилла Ветрова, выступающего в юношеской категории. В 10-ку сильнейших среди юношей вошёл также Кирилл Федоренко, сообщает ИА Новости Приднестровья со ссылкой на Радио 1.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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