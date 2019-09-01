Представительная приднестровская делегация во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским прибыла в российскую столицу. Встречи и мероприятия с участием Вадима Красносельского и сопровождающих его лиц – Председателя Правительства ПМР Александра Мартынова и Министра иностранных дел республики Виталия Игнатьева – расписаны до конца рабочей недели. Работали на площадке внешнеполитического ведомства России и Совета Федерации РФ. Среди собеседников Главы приднестровского государства – заместитель Председателя Комитета по международным делам Фарит Мухаметшин. Его интерес к судьбе Приднестровья на протяжении более чем пяти лет был связан с профессиональной деятельностью: дипломат возглавлял Посольство РМ в России и в этом качестве часто бывал в Приднестровской Молдавской Республике, тесно взаимодействия с руководством ПМР по различным направлениям. По истечении действия посольского мандата Фарит Мухаметшин не перестал интересоваться событиями, происходящими в Приднестровье и вокруг него, и продолжает работу по укреплению и развитию российско-приднестровских связей, будучи российским парламентарием, сообщается на сайте Президента ПМР.
Приветствуя Фарита Мухаметшина, Вадим Красносельский выразил ему благодарность за непрекращающееся сотрудничество. Собеседники обсудили вопросы, находящиеся в компетенции заместителя Председателя Комитета по международным делам. Говорили о российском гражданстве для жителей Приднестровья, перспективах применения материнского капитала на территории республики, использовании приднестровцами полисов медицинского страхования РФ, миротворчестве. В ходе рабочей дискуссии отмечалось, что в Приднестровье проживает значительное число граждан России, что объясняет непраздный интерес членов Совета Федерации к происходящему в республике. Поддержка соотечественников – одно из основных направлений деятельности Комитета по международным делам, с представителями которого общался сегодня Президент ПМР.
Не осталась без обсуждения тема молдо-приднестровских взаимоотношений. Глава приднестровского государства подчеркнул, что сегодняшняя встреча – возможность поделиться новостями, обменяться мнениями, озвучить и аргументировать свою позицию по актуальным вопросам. «Жизнь движется вперед. Обстоятельства меняются. Приднестровье находится в непростом положении, на которое оказывают влияние – порой негативное – внешние факторы», – подчеркнул в беседе с представителями Совета Федерации Вадим Красносельский. Один из аспектов, сказавшихся на ситуации в Приднестровье и на ходе переговорного процесса с Республикой Молдова, – изменения, произошедшие в составе правительства соседнего государства, отметил Президент ПМР. По его словам, прошедшее после выборов и формирования правящей коалиции Молдовы время позволяет проанализировать ситуацию, оценить принятые решения, сделать соответствующие выводы. Вадим Красносельский озвучил позицию Приднестровья и выслушал мнение на этот счет российских коллег.
Говорили участники встречи об ожидаемом в ближайшей перспективе заседании в Братиславе формата «5+2» и нынешнем торможении хода переговорного процесса, приводя и анализируя конкретные примеры действий или, напротив, бездействия молдавской стороны при решении тех или иных вопросов переговорной повестки. Отмечалось, что последнее время количество проблем не сокращается, как было в предыдущие два года, а растет.
Завершая встречу, собеседники условились продолжать рабочий диалог в привычном конструктивном ключе и держать друг друга в курсе происходящих событий, с тем чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменения ситуации.