Бендерский бассейн «Дельфин» реконструируют до конца этого года. Строительные работы на этом объекте уже выполнены на 80 %. Рабочие устанавливают окна, обшивают каркас бассейна сэндвич-панелями. Ещё предстоит монтаж систем вентиляции, подачи и очистки воды.
Дно и стены чаши бассейна покроют специальной плёнкой. Установят ультрафиолетовые дезинфекторы для обеззараживания воды. Сам бассейн будет для всей семьи, сообщает ИА Новости Приднестровья.
«Для взрослых будет 6 дорожек по 25 метров. Для деток мы сделали двухуровневый бассейн, для того чтобы можно было быстро повышать или понижать уровень бассейна в зависимости от возраста детей. Там глубина от 60 до 90 см. Кроме того, будет оборудование для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли себя комфортно чувствовать», - рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заместитель директора по строительству предприятия «КоммуналДорсервис» Павел Михеев.
«Дельфин» станет частью бендерского спорткомплекса. В сентябре прошлого года открылся стадион. Сейчас там занимаются спортсмены, проводятся кубки и чемпионаты. Уже в декабре откроется и бассейн.