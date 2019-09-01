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В Бендерах завершат реконструкцию бассейна к концу года

В Бендерах завершат реконструкцию бассейна к концу года

Бендерский бассейн «Дельфин» реконструируют до конца этого года. Строительные работы на этом объекте уже выполнены на 80 %. Рабочие устанавливают окна, обшивают каркас бассейна сэндвич-панелями. Ещё предстоит монтаж систем вентиляции, подачи и очистки воды.

Дно и стены чаши бассейна покроют специальной плёнкой. Установят ультрафиолетовые дезинфекторы для обеззараживания воды. Сам бассейн будет для всей семьи, сообщает ИА Новости Приднестровья.

«Для взрослых будет 6 дорожек по 25 метров. Для деток мы сделали двухуровневый бассейн, для того чтобы можно было быстро повышать или понижать уровень бассейна в зависимости от возраста детей. Там глубина от 60 до 90 см. Кроме того, будет оборудование для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли себя комфортно чувствовать», - рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заместитель директора по строительству предприятия «КоммуналДорсервис» Павел Михеев.

«Дельфин» станет частью бендерского спорткомплекса. В сентябре прошлого года открылся стадион. Сейчас там занимаются спортсмены, проводятся кубки и чемпионаты. Уже в декабре откроется и бассейн.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:58
  • DTV
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