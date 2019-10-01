В МИД ПМР прорабатывают механизмы для обеспечения возможности получения приднестровских документов на территории Российской Федерации.
Об этом в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заявил глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, передает novostipmr.com.
«Мы ведём работу над этим. Во всем мире дипломатические учреждения выполняют и консульские функции, у нас есть определённая законодательная возможность, и мы сейчас прорабатываем эти механизмы, которые помогут нашим гражданам, представителям приднестровской диаспоры, в Москве и других городах РФ реализовывать свои права», - подчеркнул руководитель МИД.
Напомним, вопросы соблюдения и защиты прав приднестровских соотечественников и в частности возможности оформления документов ПМР в России неоднократно поднимались на приёме граждан в Официальном представительстве Приднестровья в Москве. novostipmr.com