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В России планируют выдавать паспорта Приднестровья

В России планируют выдавать паспорта Приднестровья

В МИД ПМР прорабатывают механизмы для обеспечения возможности получения приднестровских документов на территории Российской Федерации.

Об этом в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заявил глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, передает novostipmr.com.

«Мы ведём работу над этим. Во всем мире дипломатические учреждения выполняют и консульские функции, у нас есть определённая законодательная возможность, и мы сейчас прорабатываем эти механизмы, которые помогут нашим гражданам, представителям приднестровской диаспоры, в Москве и других городах РФ реализовывать свои права», - подчеркнул руководитель МИД.

Напомним, вопросы соблюдения и защиты прав приднестровских соотечественников и в частности возможности оформления документов ПМР в России неоднократно поднимались на приёме граждан в Официальном представительстве Приднестровья в Москве.
novostipmr.com
  • Вчера, 18:11
  • DTV
  • Просмотров: 32
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