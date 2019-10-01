Предприятиям, выполняющим гидротехнические работы, предоставлены налоговые льготы. Соответствующий закон был подписан сегодня главой государства.
«На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года освободить специализированные организации, осуществляющие гидротехнические работы, от уплаты суммы налога на доходы (без учёта отчислений в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на цели пенсионного страхования), оставшейся после произведённых отчислений в Единый государственный фонд социального страхования на выплату гарантированных государством пособий по материнству, в республиканский бюджет на финансирование социальных выплат, в Дорожный фонд, исчисленной от получаемых доходов от продаж, по виду деятельности «специализированные, общестроительные, сантехмонтажные и другие работы», - сказано в тексте закона, передает ИА Новости Приднестровья.
Для получения данной льготы организации обязаны осуществлять природоохранные мероприятия (по санации русла и берегов реки Днестр, очистке водозаборных зон от илонаносов, топляков, иные гидротехнические работы) в рамках государственного заказа.
В то же время прибыль данных предприятий подлежит реинвестированию в размере 100 процентов в капитальные вложения в новое технологическое оборудование, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующего технологического оборудования, используемого для осуществления подводно-технических, водолазных, дноуглубительных, берегоукрепительных работ, регуляционных работ на реках, работ по намыву грунта, гидротехнических работ.
Отметим, что данный закон, принятый Верховным Советом 25 сентября, распространяет своё действие на ОАО «Бендерский речной порт» и ОАО «Рыбницкий речной порт».