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Президент подписал закон о предоставлении налоговых льгот речным портам

Президент подписал закон о предоставлении налоговых льгот речным портам

Предприятиям, выполняющим гидротехнические работы, предоставлены налоговые льготы. Соответствующий закон был подписан сегодня главой государства.

«На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года освободить специализированные организации, осуществляющие гидротехнические работы, от уплаты суммы налога на доходы (без учёта отчислений в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на цели пенсионного страхования), оставшейся после произведённых отчислений в Единый государственный фонд социального страхования на выплату гарантированных государством пособий по материнству, в республиканский бюджет на финансирование социальных выплат, в Дорожный фонд, исчисленной от получаемых доходов от продаж, по виду деятельности «специализированные, общестроительные, сантехмонтажные и другие работы», - сказано в тексте закона, передает ИА Новости Приднестровья.

Для получения данной льготы организации обязаны осуществлять природоохранные мероприятия (по санации русла и берегов реки Днестр, очистке водозаборных зон от илонаносов, топляков, иные гидротехнические работы) в рамках государственного заказа.

В то же время прибыль данных предприятий подлежит реинвестированию в размере 100 процентов в капитальные вложения в новое технологическое оборудование, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующего технологического оборудования, используемого для осуществления подводно-технических, водолазных, дноуглубительных, берегоукрепительных работ, регуляционных работ на реках, работ по намыву грунта, гидротехнических работ.

Отметим, что данный закон, принятый Верховным Советом 25 сентября, распространяет своё действие на ОАО «Бендерский речной порт» и ОАО «Рыбницкий речной порт».

novostipmr.com
  • Вчера, 17:59
  • DTV
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