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Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в страну

Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в страну

Владимир Плахотнюк явится в Антикоррупционную прокуратуру через три недели. Так заявил прокурорам адвокат бывшего председателя ДПМ.

Адвокат Плахотнюка Влад Рошка пришел сегодня в Антикоррупционную прокуратуру и попросил прокуроров отложить допрос на три недели, чтобы бывший лидер ДПМ явился лично, сообщает телеканал Publika, принадлежащий Плахотнюку, передает noi.md.

Антикоррупционная прокуратура объявила вчера, что вызывает на допрос Владимира Плахотнюка, подозреваемого в отмывании денег в особо крупных размерах. Учреждение вызвало Плахотнюка через Facebook, потому что бывший депутат находится за пределами Республики Молдова, и это единственный способ связаться с ним.

30 августа Антикоррупционная прокуратура объявила, что Плахотнюк является фигурантом уголовного дела, возбужденного румынскими властями.

Плахотнюк также находится под следствием в Российской Федерации. Министерство внутренних дел России заявило, что он является одним из организаторов международной преступной структуры, занимающейся незаконными валютными операциями. В ведомстве сообщили, что бывший депутат участвовал в организации вывода из России в 2013-2014 годах не менее 37 миллиардов рублей. Телефоны Владимира Плахотнюка отключены. Он покинул Республику Молдова в начале июня, когда к власти пришли блок ACUM и ПСРМ.
noi.md
  • Вчера, 18:08
  • DTV
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