В столице Словакии завершился первый в этом году раунд переговоров по в формате «5+2» без подписания итогового протокола. По его результатам протокольное решение не было подписано. Политические представители от Приднестровья и Молдовы не вышли к прессе. Пресс-конференцию провел глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.
Дипломат отметил, что это были сложные дискуссии, для доработки документа еще понадобится время – дни или недели, как он выразился. Это не единственное отличие прошедшей встречи от традиционного формата завершения переговоров в этом формате, передает newspmr.com.
По словам главы Миссии ОБСЕ Клауса Нойкирха, стороны проанализировали выполнение пунктов пакета «Берлин плюс» и обсудили возможные дальнейшие вопросы переговорной повестки. Дискуссии были сложными, но конструктивными и направленными на результат. Правда, никаких документов по итогам встречи не подписали. Для согласования итогового протокола встречи «нужно чуть больше времени». Он считает, что Кишинев и Тирасполь очень близки к компромиссу и дискуссии продолжатся в ближайшее время.
Дипломат оптимистично настроен в отношении дальнейших переговоров. Он уверен в том, что это в интересах населения обоих берегов Днестра. Раскрывать какие-либо детали он не стал.
Молдавский переговорщик Василий Шова на переговорах настаивал на том, чтобы переговоры в формате «5+2» двигались одновременно по всем трем переговорным «корзинам». Включая «главную цель, с которой создавался этот формат» – выработку параметров окончательной модели урегулирования молдо-приднестровского конфликта.
Приднестровская сторона сосредоточена на разрешении социально-экономических вопросов. Однако, по словам Виталия Игнатьева, молдавская сторона не готова двигаться по достижению практических решений. Даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться.
«В проекте неподписанного протокола – все стороны отметили, что Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства. Кишинев этого не сделал в указанные сроки. Может это послужило причиной отказа и от подписания договоренности», - подчеркнул Виталий Игнатьев.
Политический представитель от Приднестровья отметил, что работа над нерешенными проблемами продолжится, а также над протоколом итогового заседания.
«К консенсусу мы не смогли прийти. Приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, с теми формулировками, которые носят компромиссный характер, но из-за позиции Кишинева нам пришлось поставить переговоры на паузу», - подытожил Игнатьев.
Консультации по вопросам, а также по поводу итогового протокола, продолжатся на Баварской конференции по мерам укрепления доверия, которая пройдет в ноябре.
Когда и где может быть организована следующая встреча в формате «5+2», пока не известно. Судя по заявлению Клауса Нойкирха, нет уверенности, что она пройдет в этом году. Дата и место раунда, по его словам, будут согласованы либо нынешним словацко-австрийским председательством ОБСЕ, либо уже следующим. В 2020 году организацию возглавит Албания.