Dnestr.TV

 
0

Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным

Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным

Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Россией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, передает korrespondent.net.

По мнению главы государства, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается.

"Авиасообщение. Я говорил, что очень странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. И у нас дотационными являются авиарейсы. Мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию. И я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такого счастья не предоставим", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что для восстановления авиасообщения "нужно закончить войну".

"Конечно же нам это не выгодно (отсутствие авиасообщения с РФ – ред.), но наши люди должны этого хотеть. Это важно. А для того, чтобы делать такие шаги, нужно встречаться и заканчивать войну", – заявил Зеленский.

korrespondent.net
  • Сегодня, 05:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна