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ДПМ требует вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду

ДПМ требует вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду

Фракция ДПМ требует вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду. Основанием для этого шага они называют бездействие кабмина в решении социальных и экономических проблем, а также вопроса энергетической безопасности.

Как заявил депутат Андриан Канду, с момента вступления в должность правительство Санду не направило в парламент ни одной законодательной инициативы по этим областям, передает publika.md

"Если говорить о социальной защите, то мы имеем в виду повышение пенсий и зарплат, а этого не происходит. Зима близко, но правительство не выступило с какими-либо предложениями по защите интересов граждан. Мы можем столкнуться с энергетическим кризисом, однако у кабмина нет инициатив и в этой области. За четыре месяца мандата правительства Санду, вы слышали о каких-либо инвестициях? Более того, мы знаем, что некоторые инвесторы намереваются закрыть свои предприятия и покинуть страну", - заявил депутат ДПМ Андриан Канду.

Для утверждения вотума недоверия необходимы голоса 51 депутата парламента.

publika.md
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
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