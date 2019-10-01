Фракция ДПМ требует вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду. Основанием для этого шага они называют бездействие кабмина в решении социальных и экономических проблем, а также вопроса энергетической безопасности.
Как заявил депутат Андриан Канду, с момента вступления в должность правительство Санду не направило в парламент ни одной законодательной инициативы по этим областям, передает publika.md
"Если говорить о социальной защите, то мы имеем в виду повышение пенсий и зарплат, а этого не происходит. Зима близко, но правительство не выступило с какими-либо предложениями по защите интересов граждан. Мы можем столкнуться с энергетическим кризисом, однако у кабмина нет инициатив и в этой области. За четыре месяца мандата правительства Санду, вы слышали о каких-либо инвестициях? Более того, мы знаем, что некоторые инвесторы намереваются закрыть свои предприятия и покинуть страну", - заявил депутат ДПМ Андриан Канду.
Для утверждения вотума недоверия необходимы голоса 51 депутата парламента.