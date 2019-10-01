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Средняя численность детского населения Приднестровья снижается

Средняя численность детского населения Приднестровья снижается

В республике не первый год наблюдается снижение численности детского населения. На фоне снижения рождаемости это означает сохранение неблагоприятной тенденции к сокращению детского населения и будущем. Об этом министр просвещения Татьяна Логинова рассказала на встрече с депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Татьяна Логинова обратила внимание депутатского корпуса на снижение средней численности детского населения Приднестровья. Согласно статистических данных, по сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 562 ребенка и составило в прошлом году 82 599 человек, сообщает newspmr.com

Кроме того, глава ведомства отметила снижение рождаемости в республике. В 2018 году зафиксировано 4 086 новорожденных, что на 414 меньше, чем было годом ранее.

Однако, имеется и положительный момент. За отчетный период наблюдается тенденция к уменьшению младенческой смертности, также в целом идут к снижению показатели заболеваемости детей.

По информации Минпросвета ПМР, количество учащихся в республике увеличилось на 102 человека, по сравнению с 2017 годом. В 2018-м их общее число составило 45 188 человек.

Наблюдается интерес учащихся к получению знаний. По этой причине, отмечается увеличение количества выпускников, окончивших учебные заведения с отличием. В прошлом году 220 ребят стали обладателями золотых медалей и 160 – серебряных.

Министр просвещения проинформировала об приоритете ребят при выборе дальнейшего образования. Рабочие специальности снова в тренде. По итогам 2018 года молодежь чаще выбирала учебу в техникумах и колледжах. Там получают среднее специальное образование. Если в 10-й класс в 2018-м шло около 70% школьников, то в 2018-м – 54%. Дает свои плоды профориентация. Прогноз: такая тенденция сохранится и в будущем году.

Глава министерства просвещения отметила общее увеличение количества поступающих в вузы Приднестровья, а не за ее пределами. Так, в прошлом году порядка 600 приднестровских выпускников поступили в вузы других государств (России, Украины, Молдовы). В 2017-м эта цифра доходила до тысячи выпускников.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:42
  • DTV
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