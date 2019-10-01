(09:00) - Согласно онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РМ, в 09.00 число проголосовавших граждан составило более 81219 или чуть более 2,90% от общего числа избирателей. В Кишиневе до этого момента проголосовали более 13519 избирателей или чуть более 1,84 %% от общего числа избирателей. Граждане могут голосовать на основании действительных удостоверений личности. В то же время граждане, у которых истек срок действия удостоверений личности, могут оформить временные удостоверения личности. Запрещено фотографировать избирательные бюллетени в кабинах для голосования и списки избирателей. Съёмка процесса голосования допускается только с одобрения председателя избирательного органа. Кроме того, запрещено выносить с избирательного участка бюллетень, выданный избирателю. Предвыборная агитация также запрещена на избирательном участке и на входе в избирательный участок.
(11:00) - Согласно онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РМ, в 09.00 число проголосовавших граждан составило более 289459 или чуть более 10,31% от общего числа избирателей. В Кишиневе до этого момента проголосовали более 47451 избирателей или чуть более 6,47% от общего числа избирателей. Из общего числа избирателей, осуществивших свое право голоса, 49,78% составляют мужчины и 50,22 – женщины, 43,30% – люди в возрасте от 56 до 70 лет, 22,54% – от 41 до 55 лет, 15,50% – от 26 до 40 лет.
(12:00) - Согласно онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РМ, в 09.00 число проголосовавших граждан составило более 440341 или чуть более 15,68% от общего числа избирателей. В Кишиневе до этого момента проголосовали более 77355 избирателей или чуть более 10,54% от общего числа избирателей. Из общего числа избирателей, осуществивших свое право голоса, 48,07% составляют мужчины и 51,93 – женщины, 41,60% – люди в возрасте от 56 до 70 лет, 22,05% – от 41 до 55 лет, 17,52% – от 26 до 40 лет.
(13:00) - Согласно онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РМ, в 09.00 число проголосовавших граждан составило более 569439 или чуть более 20,27% от общего числа избирателей. В Кишиневе до этого момента проголосовали более 104887 избирателей или чуть более 14,29% от общего числа избирателей. Из общего числа избирателей, осуществивших свое право голоса, 46,79% составляют мужчины и 53,21%– женщины, 40,02% – люди в возрасте от 56 до 70 лет, 22,08% – от 41 до 55 лет, 19,19% – от 26 до 40 лет.