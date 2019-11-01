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В Молдове зарегистрированы новые случаи бешенства
На территории Молдовы зарегистрированы новые случаи бешенства. Как сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности, очаги заражения выявили в период с 21 по 31 октября.
Согласно информации, в Хынчештском, Ниспоренском, Глодянском и Фалештском районе заболели четыре коровы. В хозяйстве Молдсилва заражена была лисица, передает publika.md
Бешенство нашли также у трех кошек из Кантемирского, Фалештского и Флорештского районов, а также у свиньи в Слобоздейском районе.
Напомним, в сентябре 11-летний ребенок из столицы скончался после укуса бешеной собаки. По данным НАПБ, основным источником заражения животных являются лисы.
publika.md
- Сегодня, 07:56
- DTV
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