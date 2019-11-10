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Ученые составили список напитков, которые вредны для организма человека

Ученые составили список напитков, которые вредны для организма человека

Ученые провели несколько экспериментов и назвали пять напитков, опасных для организма.

Оказалось, что газированные соки, кофе, чай в пакетиках и многие друге напитки могут нанести немалый вред здоровью человека.

Первое место в этом списке занял пакетированный чай. В 11-ти разновидностях чая в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, а в некоторых - следы плесени.

Второе – за газированными напитками, так как они содержат большое количество быстрых углеводов. В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Именно эти напитки являются причиной детского ожирения по всему миру, но также грозят появлением сахарного диабета, сердечно-сосудистых, кожных, гинекологических, урологических заболеваний. Даже несладкая газировка раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.

Специалисты советуют сократить и употребление растворимого кофе. Особенно опасно пить его натощак. Эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям.

Стоит отказаться и от кофе "3 в 1". Сахара в нем содержится слишком много, а вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом.

Последнее место в списке занял сок из пакетов. Специалисты советуют съесть один апельсин вместо этого сока.
sputnik.md
  • Вчера, 17:27
  • DTV
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