Пытки и жестокое обращение по-прежнему применяются в Республике Молдова, а согласно международным отчётам, в пенитенциарных и психиатрических учреждениях они представляют собой частое явление. Большинство случаев, происходящих в психиатрических учреждениях, не изучаются и не урегулируются надлежащим образом. Об этом заявили авторы проекта, призванного осудить пытки как явление и реабилитировать пострадавших, реализуемого комратским Институтом демократии в партнёрстве с тираспольским Медиа-центром и кишинёвским Национальным институтом женщин. В рамках проекта в Кишинёве, Комрате и Тирасполе были открыты три центра юридической, психологической помощи и реабилитации жертв пыток, где специалисты помогают пострадавшим, сообщает ipn.md.
Председатель Института демократии, директор проекта Андрей Боршевский отметил на пресс-конференции в IPN, что всего за полгода работы центры получили около 400 жалоб от потенциальных жертв пыток, и почти половина из них подтвердились. В настоящее время обрабатываются данные за два года деятельности центров. Предварительные подсчёты показывают, что количество жалоб растёт. Андрей Боршевский объясняет этот рост тем, что всё больше людей узнают об этих центрах, в том числе благодаря семинарам для сотрудников пенитенциарной системы, а также для заключенных, посвящённым недопустимости применения пыток и жестокого обращения.
Участвовавшая в пресс-конференции председатель тираспольского Медиа-центра Луиза Дорошенко, координатор проекта в приднестровском регионе, назвала проблемой то, что не все органы власти признают явление применения пыток. Такие проекты, заключающиеся в обучении отдельных категорий лиц, они считают нецелесообразными. По её словам, другая проблема связана с недоверием бенефициаров проекта, которые часто не обращаются за помощью из страха или потому, что считают, что им всё равно не помогут. Ещё одна трудность заключается в том, что специалисты Центра не могут вмешиваться или проверять поступивший сигнал о пытках без согласия бенефициара.
Представитель Национального института женщин, координатор проекта в Кишинёве Нонна Михалчан, рассказала, что в некоторых случаях дело доходит до обращения в органы прокуратуры и возбуждения уголовного дела. Но иногда проблему удаётся решить на уровне учреждения. В одном случае в Центр обратилась женщина, пожаловавшаяся на жестокое обращение с её сыном в психиатрическом учреждении, в которое его периодически госпитализируют для лечения. О происходящем оповестили администрацию учреждения, после чего было начато внутреннее расследование, и в итоге ситуация улучшилась.
Юрист Центра помощи в Комрате Андрей Аладов сообщил, что в течение первого года работы учреждения поступило десять жалоб на ситуации, которые были признаны пытками, а в этом году поступило уже 26 таких обращений. „Наш центр приобретает известность. Нам периодически звонят из пенитенциарных учреждений, звонят и наши сограждане, находящиеся за рубежом”, - рассказал юрист.
Три центра юридической, психологической помощи и реабилитации жертв пыток были открыты в рамках проекта „Вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток”, финансируемого Европейским союзом.
с 10 минуты выступление Луизы Дорошенко, Президент Медиа-центра Приднестровья и Варвары Соломицки, юрист Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток в Приднестровье ipn.md