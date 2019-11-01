Dnestr.TV

 
0

Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артистка России"

Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артистка России"

Вадим Манукян считает, что новогодний концерт "Песня года" успешно пройдёт и без её участия.
Не так давно певица София Ротару заявила о своём возвращении в Россию с концертами, однако, как оказалось, в стране ей не рады, сообщают life.ru ссылаясь на "Дни.ру".

Против её приезда высказалась ведущая "Песни года" Ангелина Вовк, её позицию поддержал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.

Он считает, что новогодний концерт будет успешным и без приезда Ротару, эксперт также призвал игнорировать все её выступления в России.

— Звания народной артистки СССР она больше недостойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза, — подчеркнул Манукян.

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.
life.ru
  • Сегодня, 14:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна