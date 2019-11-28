Президенту ПМР Красносельскому В.Н. Председателю Верховного Совета ПМР Коршунову А.В. Послу России в Молдове Васнецову О.В. Послу Украины в Молдове Боечко В.В. Руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Зюганову Г.А.
ОБРАЩЕНИЕ
Обращаюсь к Президенту Приднестровской Молдавской Республики, как к гаранту Конституции ПМР, на основании ст.59-66 Конституции ПМР.
Напоминаю, что согласно гл.2 ст.59 Конституции Приднестровской Молдавской Республики:
Президент ПМР является гарантом Конституции и Законов ПМР, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает точное исполнение Конституции и Законов.
Обращаюсь к Председателю Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, на основании ст.67-76 Конституции ПМР, как к главе законодательной власти ПМР.
Первое.
Прошу рассмотреть, в установленном законом порядке, вопрос о прекращении полномочий судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.
Основание – нарушение Конституции ПМР, в частности ч.3 ст.87 Конституции ПМР и игнорирование Законов ПМР.
Нарушение Конституции ПМР и Законов, судьями Конституционного суда ПМР, согласно Конституционного Закона ПМР «О Конституционном суде», является основанием прекращения полномочий судей Конституционного суда ПМР.
Все факты изложены в прилагаемом Обращении к судьям Конституционного суда ПМР от 17 октября 2019г.
Второе.
Прошу Президента ПМР и депутатов Верховного Совета ПМР рассмотреть, в установленном законом порядке, вопрос о прекращении полномочий и снятия с занимаемых должностей:
- Председателя Верховного суда ПМР Рымарь В.С., Прокурора ПМР Гурецкого А.А., Председателя Следственного комитета ПМР Брынзарь В.И.
Основание – нарушение Конституции ПМР и Законов ПМР.
Фактически прокуратура и суд в моих судебных делах пойманы за руку на откровенной лжи, неправосудных решениях, нарушении Законов ПМР, норм международного права, двойных стандартах, на противоположных ответах и противоречии самим себе.
Все факты изложены в прилагаемом Заявлении к Председателю Верховного суда ПМР, Прокурору ПМР и Председателю Следственного комитета ПМР от 16 октября 2019г.
В настоящее время суды общей юрисдикции и прокуратура продолжают беззаконие и произвол, игнорируют и не исполняют обязательное Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019г., повторно и преднамеренно лишают меня конституционного права на судебную защиту.
Категорически требую остановить судебно – прокурорский беспредел!
Суд и прокуратура в моём деле опозорились, подставив себя в очередной раз, и Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019г., тому подтверждение.
Фактически судебные органы и прокуратура ПМР вышли из правового поля и совершают заказные, противоправные деяния. Это полный крах судебной системы и прокуратуры, крах верховенству Закона в ПМР и крах самой республики.
Фактически у меня есть все основания считать, что все институты власти в ПМР, в том числе судебные органы и прокуратура, являются захваченными и погрязли в беззаконии, кумовстве и ненаказуемости, их практика вступила в противоречие с нормами и требованиями Конституции ПМР, современного международного права, принципами и приоритетами защиты прав человека.
Третье.
Требую применить в моих судебных делах:
- ст.ст.2,16,18,29,35,46,53,55,65,76 Конституции ПМР; - ст.ст.5,6,11,59,372,403 Трудового Кодекса ПМР; - ст.7-13, 28, 29, 31 Закона ПМР «Об актах законодательства ПМР»; - п.3 ст.9, п.2 ст.11, п.6 ст.11 Закона ПМР «О системе государственной службы ПМР».
Неприменение обязательных Законов – является дискриминацией и преступлением по отношению ко мне, со стороны прокуратуры и судов.
Нарушены мои основные неотчуждаемые права и свободы, как человека и гражданина, записанные в Конституции ПМР.
Если власть, в том числе судебная и прокуратура, преднамеренно нарушает Закон, Конституцию и нормы международного права она становится незаконной и нелегитимной.
Такая власть должна уйти.
Соответственно, Председатель Верховного суда ПМР Рымарь В.С., Прокурор ПМР Гурецкий А.А., Председатель Следственного комитета ПМР Брынзарь В.И. должны подать в отставку.
Закон един для всех, в том числе для приднестровских судей и прокуроров.
Четвёртое.
Прошу Президента ПМР и Председателя Верховного Совета ПМР, на основании ст.119 Закона ПМР «О Конституционном суде», обратиться в Конституционный суд ПМР с ходатайством о пересмотре решения Конституционного суда ПМР от 08.10.2019г.
Пятое.
Прошу срочно создать комиссию в составе представителей Администрации Президента ПМР, депутатов Верховного Совета ПМР и представителей посольств России и Украины в Молдове, и проверить факты похищений на территории Молдовы граждан России, Молдовы и Украины.
Прошу комиссию проверить факты пыток, истязаний, нанесения телесных повреждений и переломов, физического и психологического давления, угроз физической расправы, гражданам России, Молдовы и Украины в местах лишения свободы ПМР.
В частности прошу опросить осужденных Хоржана О.О., Кузмичёва Г.Ю., Гервазюка Ю.В., Косовского Э.А., Дилигула С.А., Манталуцу С.И. и других осужденных, желающих дать показания, на предмет получения телесных повреждений и переломов, на предмет пыток и истязаний, на предмет физического и психологического давления, угроз физической расправы.
В случае подтверждения данных фактов, требую выявить и наказать всех виновных должностных лиц, действия и бездействия которых привели к этим преступлениям, объявить их в международный розыск, заказчиков и исполнителей привлечь к уголовной ответственности.
Если комиссия не будет создана, меры реагирования не будут приняты, и вышеуказанные лица не будут опрошены, то будут основания считать, что эти преступления покрываются на государственном уровне, и международное сообщество обязано будет вмешаться, так как речь идёт о преступлениях против человечности, которые не имеют срока давности.
Напоминаю, что 18.04.2019 г. обращался к Прокурору и Президенту ПМР, с просьбой возбудить уголовное дело, по фактам похищения, пыток, истязаний, нанесения увечий, гражданину ПМР, Молдовы и Российской Федерации Кузмичёву Г.Ю., при задержании и в местах лишения свободы.
Бывший министр МВД ПМР генерал Кузмичёв Г.Ю. незаконно, трусливо и подло был похищен на территории Молдовы, жестоко избит и покалечен, по указанию властей, т.н. «добрыми самаритянами», о которых с умилением по телевидению рассказывал Председатель СК ПМР Брынзарь В.И., вместо должного, законного реагирования на это преступление.
Уголовное дело не возбуждено, преступники не понесли наказания. Прокуратура и Следственный комитет фактически проигнорировали информацию о совершённом преступлении.
Шестое.
Прошу послов России и Украины взять данное Обращение под личный контроль.
Прошу от послов России и Украины решительных действий, в том числе на предмет освобождения граждан своих государств из мест лишения свободы и инициирования создания международного трибунала по преступлениям против человечности.
Преступники должны понести наказание.
Прошу послов России и Украины занять принципиальную позицию по вышеперечисленным преступлениям, вплоть до предъявления ультиматума и выражения протеста, по фактам похищений, истязаний и пыток граждан своих государств.
Прошу довести данную информацию руководству своих стран.
К сожалению, нерешительность и бездействие посольств по фактам похищений, истязаний и пыток граждан своих государств, а особенно посольства Российской Федерации в Молдове, вызывает много вопросов и домыслов.
Седьмое.
Прошу Руководителя фракции КПРФ Государственной Думы Российской Федерации Зюганова Г.А., также взять данное Обращение под личный контроль и довести информацию о беззаконии в ПМР – Президенту Российской Федерации Путину В.В. и депутатам Государственной Думы Российской Федерации, в том числе и по политически – мотивированному, незаконному судилищу над Председателем ПКП ПМР Хоржаном О.О.
Судьи, осудившие Хоржана О.О., преднамеренно и цинично нарушили Закон, по указанию третьей стороны лишили человека свободы и за это должны предстать перед международным трибуналом.
В ПМР суды и прокуратура не просто игнорируют Законы, они, по сути, выступают карательным инструментом в чужих руках. Поэтому и игнорируются похищения людей, пытки, физическое и психологическое насилие над людьми, незаконные осуждения и незаконные освобождения, заказные убийства и политические судилища в нашем государстве.
Беззаконие судей и прокуроров в ПМР основано, прежде всего, на их безнаказанности. Только страны – гаранты и мировое сообщество могут навести порядок в нашей республике и привлечь виновных к ответственности, в том числе, путём инициирования международного трибунала и объявления лиц, нарушающих Закон и нормы международного права в международный розыск.
Только страх наказания может остановить этот правовой шабаш в ПМР.
Фактически в условиях внешней бесконтрольности, изоляции и самоизоляции в республиканских органах власти сформировалось настоящее преступное сообщество. Об этом свидетельствует не только моя история, но и многочисленные другие аналогичные дела.
Все вышеперечисленные факты указывают на системную коррумпированность власти в нашем государстве и геноцид приднестровского народа со стороны властей, в том числе, со стороны судов и прокуратуры.
Преступное сообщество в Приднестровье все более активно и широко распоряжается свободой, правами, в том числе, правовыми, политическими, экономическими, уже не отдельных людей, а целых групп населения, сообществ граждан, нарушая их законные интересы, лишая собственности и средств к существованию, а порой лишая и самой жизни, как в республике, так и за её пределами.
В нашей республике произошло полное сращивание криминала, крупного бизнеса и власти. За беззаконие, творимое в ПМР, должны понести ответственность должностные лица, нарушающие Закон, права человека и нормы международного права, в том числе на международном уровне.
Однако для этого нужна решительная позиция и твёрдая воля стран – гарантов Приднестровского урегулирования и международного сообщества. От этого зависят жизни приднестровцев и будущее республики.
По похищениям, пыткам, истязаниям, заказным убийствам граждан своих государств, Россия, Украина и Молдова обязаны инициировать создание, именно международного трибунала.
В противном случае похищения, пытки, заказные убийства, политический и правовой геноцид приднестровского народа будет продолжаться.
Этот беспредел надо остановить. Ждать больше нельзя.
Уважаемый Вадим Николаевич!
Вы, как, Президент и гарант Конституции ПМР, прав и свобод человека и гражданина, обязаны навести порядок в республике, в том числе, в судебной системе и в правоохранительных органах, несмотря на противодействие преступного, криминального сообщества, состоящего, в том числе, и из представителей различных ветвей государственной власти.
Возьмите власть в свои руки и наведите порядок в нашем государстве. Это Ваша конституционная обязанность. Вы обязаны, в рамках Конституции ПМР, защищать своих граждан, в том числе, от похищений, пыток, истязаний, заказных убийств, политического и правового геноцида.
В противном случае Вы должны сложить с себя полномочия. Право выбора за Вами.
К сожалению, без международного вмешательства ситуацию в нашем государстве уже не исправить. Считаю, что Вы должны официально обратиться за помощью к странам – гарантам, правоохранительным органам этих стран и к международному сообществу.
В противном случае нашу государственность ждёт крах.
Вся ответственность за будущее нашей республики полностью возлагается на Вас и во многом зависит от Вашей позиции, и от Ваших действий, либо Вашего бездействия.
Штембуляк А. В. 7 ноября 2019 г. отправлено адресатам. Данное обращение было опубликовано на сайте www.kp-pmr.ru со ссылкой на pmrf2.ru