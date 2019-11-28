Президенту ПМР Красносельскому В.Н. Председателю Верховного Совета ПМР Коршунову А.В. Послу России в Молдове Васнецову О.В. Послу Украины в Молдове Боечко В.В. Руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Зюганову Г.А.

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