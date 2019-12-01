Dnestr.TV

 
0

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран.

Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский, передает ria.ru со ссылкой на Телеканал 112.

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", - заявил Кравчук.

По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы – "великий народ", и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".

Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны. "Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах", - заключил Кравчук.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
ria.ru
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна