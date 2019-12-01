Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев ответил на вопросы профессоров Тартуского университета (Эстония) Эйки Берга и Кристел Витс. Ученых интересовал широкий круг тем, включая вопросы торговли Приднестровья с Европейским союзом, отдельные аспекты взаимоотношений с Республикой Молдова, геополитический контекст процесса молдо-приднестровского урегулирования. Также в рамках интервью были затронуты политико-правовые предпосылки образования Приднестровского государства, передает пресс-служба МИД.
В ходе общения с академиками Виталий Игнатьев отметил, что с 1 января 2016 года Приднестровье находится в особом режиме торговли с Евросоюзом. «С 2012 года мы вели свои отдельные переговоры об оптимальном режиме для экспорта наших товаров на рынок ЕС, которые завершились в 2015 году», – подчеркнул Министр. По его словам, приднестровская сторона не взяла на себя никаких политических обязательств, которые брали на себя Молдова и Украина. «При этом мы постарались сделать так, чтобы механизм торговли был взаимовыгодным», – сказал дипломат.
В продолжение беседы Виталий Игнатьев обратил внимание на практику использования молдавской стороной рычагов экономического давления на ПМР. «На протяжении всех 30 лет Молдова пыталась уничтожить экономический потенциал Приднестровья, чтобы вынудить нас принять определенные политические решения», – констатировал глава внешнеполитического ведомства. В этом контексте он рассказал о введенных с 2006 года ограничениях для работы приднестровских предприятий, о давлении Молдовы посредством таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья с Украиной.
«Это большая проблема, потому что создаются риски для прекращения импорта в республику большой номенклатуры продуктов питания и товаров, включая лекарственные препараты. На протяжении уже двух лет мы ведем переговоры, чтобы эта проблема не возникла. Считаем, что в данном случае мы имеем дело с политическим давлением с использованием экономических инструментов», – заявил дипломат.
Говоря о перспективах разрешения молдо-приднестровского конфликта, Виталий Игнатьев отметил, что «де-факто вектор урегулирования уже сложился»: за 30 лет Приднестровье состоялось как государство. «Поэтому уверен, что сейчас необходимо создавать условия для урегулирования этого конфликта, двигаясь последовательно от простого к сложному, снимая ограничения и блокадные элементы, решая проблемы в интересах людей», – заключил Министр. mid.gospmr.org