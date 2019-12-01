Через 4 года после ареста бывшего премьер-министра Влада Филата и его последующего осуждения Дмитрий Дьяков заявляет, что имел неприятную беседу с тогдашним вице-председателем ДПМ Владом Плахотнюком и высказал ему некоторые упреки в этом отношении. Откровения прозвучали в эфире передачи«Puterea a Patra», передает noi.md.
«У меня была небольшая неприятная дискуссия на эту тему», – сказал Дьяков, добавив, что высказал упреки в адрес бывшего лидера ДПМ.
Дмитрий Дьяков признает, что дело Влада Филата имело политический подтекст: «Да, но я не хочу вступать в эти дискуссии. Не дело политиков комментировать такие ситуации. Посмотрим, чем закончится история».
С другой стороны, демократ полагает, что доказательств для привода в страну Влада Плахотнюка и его привлечения к ответственности не существует, раз компетентные органы их не представляют, а с громкими заявлениями на эту тему выступают политики: «Если мы говорим о политической среде, то у каждого свои соображения. Я предпочитаю видеть решения компетентных органов, доказательства, улики, дела. Если нет доказательств - создаются комиссии по расследованию, они шумят, делают заявления и т.д.».
Влада Филата освободили из тюрьмы 3 декабря, после 4 с лишним лет, проведенных в заключении. Он был задержан 15 октября 2015 года в зале заседаний парламента на основе доноса Илана Шора, когда по запросу генерального прокурора Корнелиу Гурина Филат был лишен депутатской неприкосновенности.
На пленарном заседании законодательного органа Влад Филат выступил с речью, заявив, что весь политический класс «взорвется».
Он тогда заявил, что ждал такого сценария и дал понять, что все было организовано Владом Плахотнюком.
В то же время Филат заявил, что Плахотнюк контролирует Генеральную прокуратуру, НЦБК и всю судебную систему, с помощью которой он манипулирует многими депутатами и не только.
Влада Филата обвинили в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. 27 июня 2016 года он был приговорен судом сектора Буюканы к девяти годам лишения свободы. Впоследствии решение было оставлено в силе Апелляционной палатой Кишинева и Высшей судебной палатой.
Исчерпав все национальные средства правовой защиты, 9 августа 2018 года Влад Филат подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
9 января 2019 года ЕСПЧ решил рассмотреть заявление, поданное Владом Филатом, в приоритетном режиме. Политик пожаловался в ЕСПЧ на нарушение права на свободу и безопасность, а также на нарушение права на неприкосновенность частной жизни. После рассмотрения ЕСПЧ сократил срок наказания на 685 дней, т.е. на один год и десять месяцев. noi.md