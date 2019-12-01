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Carla's Dreams выпустила новую романтическую песню
Группа Carla's Dreams выпустила новую песню, которая может стать рождественским подарком для ее поклонников.
По уже сложившейся традиции клип под названием Seară de Seară был выложен в социальной сети, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info
Клип музыканты сопроводили комментарием: "Звезды загораются в глазах вечер за вечером. Обнимаем вас".
point.md
- Вчера, 10:20
- DTV
- Просмотров: 29
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