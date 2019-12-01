До конца 2019 года остаётся всё меньше времени. Вместе с годом заканчивается десятилетие, а значит, многие крупные компании и сервисы будут подводить итоги своей работы за этот период. Не остался в стороне популярный сервис YouTube, который опубликовал список десяти самых просматриваемых видеоклипов за последнее десятилетие. Нетрудно догадаться, что в основном в рейтинге представлены клипы западных поп-исполнителей, сообщает 3dnews.ru.
Самым популярным музыкальным клипом в период с начала 2010 года и по конец 2019 года стало творение исполнителей Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню Despacito. Несмотря на то, что видео было выпущено только в январе 2017 года, оно сумело набрать 6,5 млрд просмотров на YouTube.
На второй позиции расположилось видео певца Эда Ширана (Ed Sheeran) на песню Shape of You, которое было просмотрено 4,5 млрд раз. Замыкает тройку лидеров дуэт Уиза Халифы (Wiz Khalifa) и Чарли Пута (Charlie Puth), чей клип на песню See You Again набрал 4,3 млрд просмотров.
В пятёрке лидеров также оказались клип дуэта Марка Ронсона (Mark Ronson) и Бруно Марса (Bruno Mars) под названием Uptown Funk, собравший 3,7 млрд просмотров, а также видео на песню Gangnam Style певца PSY из Южной Кореи.
Что касается второй половины рейтинга самых популярных клипов YouTube, то пятёрку открывает клип Джастина Бибера (Justin Bieber) на песню Sorry, который пользователи сервиса посмотрели 3,2 млрд раз. Далее идёт творение Maroon 5 на песню Sugar (3,08 млрд просмотров), клип певицы Кэти Перри (Katy Perry), набравший 2,9 млрд просмотров, а также видео от OneRepublic на песню Counting Stars (2,88 млрд просмотров). Замыкает десятку лидеров ещё один клип Эда Ширана на песню Thinking Out Loud, просмотренный 2,86 млрд раз.