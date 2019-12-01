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Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

Согласно новым изменениям в законодательстве, фиксация нарушений правил дорожного движения с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, допускается на служебном транспорте, находящемся в стационарном режиме. Запрещена установка и эксплуатация технических средств фото-, видеофиксации без оборудования соответствующих участков автомобильных дорог информационными знаками «Фотовидеофиксация». Они должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 метров до места работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Зона действия такого информационного знака – до ближайшего перекрестка, сообщает newspmr.com.

Министерство внутренних дел ПМР обязано не позднее чем за сутки до начала проведения контрольных мероприятий на официальном сайте размещать информацию о местах установки стационарных и передвижных технических средств фото-, видеофиксации.

Вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием средств фото-, видеозаписи на служебном транспорте с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении. В случае же выявления нарушения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь его и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении непосредственно на месте его совершения.

Исходя из новых требований приднестровского законодательства, Министерство внутренних дел ПМР проинформировало автолюбителей о том, на каких трассах в ближайшие дни будет вестись фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Контрольные мероприятия пройдут 22, 23 и 24 декабря с 9:00 до 17:00 ч.

Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в пределах следующих участков дорог:
- г. Дубоссары, ул. Котовского, ул. Дзержинского;
- с. Лунга, ул. Свердлова;
- г. Григориополь, ул. Карла Маркса;
- с. Красная Горка, ул. Тираспольская;
- г. Тирасполь, ул. Шевченко;
- с. Парканы, ул. Мира.

Также 23 и 24 декабря контрольные мероприятия будут проводиться с 7:00 до 16:00 в пределах следующих участков дорог:
- автодорога «Тирасполь-Каменка» – с первого по 57 километр;
- автодорога «Брест- Кишинёв-Одесса» – с 907 км по 956 км;
- автодорога «Тирасполь-Бендеры» – с первого по восьмой километр.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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