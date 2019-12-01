Согласно новым изменениям в законодательстве, фиксация нарушений правил дорожного движения с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, допускается на служебном транспорте, находящемся в стационарном режиме. Запрещена установка и эксплуатация технических средств фото-, видеофиксации без оборудования соответствующих участков автомобильных дорог информационными знаками «Фотовидеофиксация». Они должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 метров до места работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Зона действия такого информационного знака – до ближайшего перекрестка, сообщает newspmr.com.
Министерство внутренних дел ПМР обязано не позднее чем за сутки до начала проведения контрольных мероприятий на официальном сайте размещать информацию о местах установки стационарных и передвижных технических средств фото-, видеофиксации.
Вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием средств фото-, видеозаписи на служебном транспорте с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении. В случае же выявления нарушения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь его и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении непосредственно на месте его совершения.
Исходя из новых требований приднестровского законодательства, Министерство внутренних дел ПМР проинформировало автолюбителей о том, на каких трассах в ближайшие дни будет вестись фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Контрольные мероприятия пройдут 22, 23 и 24 декабря с 9:00 до 17:00 ч.
Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в пределах следующих участков дорог: - г. Дубоссары, ул. Котовского, ул. Дзержинского; - с. Лунга, ул. Свердлова; - г. Григориополь, ул. Карла Маркса; - с. Красная Горка, ул. Тираспольская; - г. Тирасполь, ул. Шевченко; - с. Парканы, ул. Мира.
Также 23 и 24 декабря контрольные мероприятия будут проводиться с 7:00 до 16:00 в пределах следующих участков дорог: - автодорога «Тирасполь-Каменка» – с первого по 57 километр; - автодорога «Брест- Кишинёв-Одесса» – с 907 км по 956 км; - автодорога «Тирасполь-Бендеры» – с первого по восьмой километр.