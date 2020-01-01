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На свалке под Одессой нашли матрац с деньгами

На свалке под Одессой нашли матрац с деньгами

Сразу несколько человек заявили о своих правах на находку. Однако, подтвердить их никто из них не смог.
В Килийском районе Одесской области жители двух сел обнаружили на свалке матрац, в который была спрятана крупная сумма денег. Об этом в четверг, 2 января, сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко в Facebook, передает korrespondent.net.

По его словам, после огласки о находке сразу несколько жителей села заявили, что деньги принадлежат им, однако доказать это никто не смог.

"Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета", – написал Бойченко.

Он отметил, что деньги будут храниться в мэрии в течение полугода. Если за это время не удастся установить их владельца, деньги передадут людям, которые их нашли.

"Вместе с этим хочу опровергнуть байки. Найденная сумма это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов и не евро. Наши родные гривны", – сообщил Бойченко.

Он отметил, что о передаче денег на хранения был составлен соответствующий акт.

Ранее сообщалось, что в английском селе неизвестный подбрасывает жителям пакеты с деньгами. На протяжении пяти лет люди находят крупные суммы примерно по 2 тысяч фунтов.

korrespondent.net
  • Вчера, 09:52
  • DTV
  • Просмотров: 89
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