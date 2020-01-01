В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, сотрудники милиции обеспечивали порядок и безопасность граждан в местах проведения торжественных литургий и на прилегающих к ним территориях. Для пресечения правонарушений вблизи храмов были выставлены милицейские патрули. Наряды ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения и парковки. Фактов нарушения общественного порядка зафиксировано не было.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в период с 5 по 7 января в республике зарегистрировано 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. По 21 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За этот период произошло шесть пожаров. Три из них – со смертельным исходом. По предварительному заключению специалистов, во всех случаях причиной трагедий стала неосторожность при курении в постели. Шестого января около 11 часов дня пожар произошёл в частном доме в с. Кицканы. В ходе тушения на полу в коридоре огнеборцы обнаружили тело 48-летнего хозяина жилья с ожогами лица и конечностей. Как следует из пояснений родственников погибшего, при жизни мужчина курил не выходя из дома.
Днём 7 января в столичную СВПЧ сообщили о возгорании в квартире дома по ул. Космонавтов. Во время его ликвидации огнеборцы обнаружили обгоревшее тело женщины. Ею оказалась 65-летняя хозяйка квартиры. Ещё один пожар, унёсший жизнь человека, произошёл в с. Красногорка Григориопольского района. В своём доме был найден 30-летний сельчанин без признаков жизни. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила несколькими днями ранее от отравления угарным газом. В одной из комнат обнаружен обгоревший матрац и одеяло, стены дома покрыты копотью. Очевидно, произошёл пожар, который самоликвидировался из-за отсутствия притока воздуха.
В Рыбнице правоохранители и врачи разбираются в причинах смерти 5-месячного ребёнка. Во второй половине дня 5 января девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Медики диагностировали пневмонию тяжёлой стадии, общее переохлаждение, церебральную кому, передозировку лекарственными препаратами. Как пояснила сотрудникам Рыбницкого ОВД 22-летняя мама девочки, ребёнок заболел ещё два дня назад. К врачам женщина обращаться не стала, самостоятельно приобрела в аптеке жаропонижающие свечи «Дималгин». Около 13:00 малышка уснула. Спустя некоторое время женщина заметила, что дочь задыхается, и вызвала скорую. Ребёнка экстренно госпитализировали. Для координации реанимационных мероприятий из столицы вызвали детского реаниматолога. Но спустя несколько часов борьбы за жизнь малышки стало ясно, что её состояние не улучшается. В 23:45 зафиксирована смерть. Как пояснили врачи, такая низкая температура тела не могла быть вызвана одним препаратом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
За минувшие три дня зарегистрировано пять заявлений по фактам краж. По трём из них установлены подозреваемые лица. За мелкое хулиганство были задержаны 16 человек. Сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления семь автолюбителей. ugonВ Дубоссарах вечером 5 января нетрезвый водитель на угнанном авто совершил ДТП. Решив покатать по ночному городу свою знакомую, 34-летний работник автомойки неправомерно завладел автомобилем марки Opel, припаркованным на территории фирмы. Далеко уехать не удалось: на выезде из города водитель не справился с управлением, иномарка врезалась в канализационный люк. За управление транспортом в состоянии опьянения мужчине грозит административная ответственность, за совершение угона – уголовная.