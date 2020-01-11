Сбитый украинский лайнер был принят за вражеский самолет. Военные Ирана прокомментировали крушение украинского Boeing 737-800. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сбитый лайнер был принят за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые стали ответной мерой на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде, передает gazeta.ru Уточняется, что вооруженные силы Ирана были приведены в высшую боевую готовность из-за «угрозами преступного президента (Дональда Трампа. — примечание «Газеты.Ru») и военного командования США», которые обещали поразить множество целей в регионе.
Заявляется, что самолет при совершении разворота приблизился к иранскому «важному военному объекту» и на определенной высоте был принят за «вражескую цель».
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа, передает ria.ru
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - написал Зеленский на странице в Facebook.