В Молдове растёт количество электрических автомобилей. По данным сообщества ECARS, сейчас их насчитывается 292.
Самая популярная модель электрокаров у нас, как и во всём мире, — Nissan Leaf, таких по дорогам страны разъезжают 110 штук. Под вторым номером в рейтинге оказался французский Renault ZOE, таких машин зарегистрировано 57. Замыкает тройку Tesla Model S, их в Молдове насчитали 29 штук, передает point.md ссылаясь на publika.md
Ещё 23 автомобилиста выбрали Volkswagen e-Golf, а другие 17 — итаяльнский Fiat 500 E.
Государство поощряет использование экологического транспорта. Так, электромобили не облагаются акцизами, а на гибридные модели положена скидка 50% процентов. point.md