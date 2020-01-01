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В Молдове растёт спрос на электромобили

В Молдове растёт спрос на электромобили

В Молдове растёт количество электрических автомобилей. По данным сообщества ECARS, сейчас их насчитывается 292.

Самая популярная модель электрокаров у нас, как и во всём мире, — Nissan Leaf, таких по дорогам страны разъезжают 110 штук. Под вторым номером в рейтинге оказался французский Renault ZOE, таких машин зарегистрировано 57. Замыкает тройку Tesla Model S, их в Молдове насчитали 29 штук, передает point.md ссылаясь на publika.md

Ещё 23 автомобилиста выбрали Volkswagen e-Golf, а другие 17 — итаяльнский Fiat 500 E.

Государство поощряет использование экологического транспорта. Так, электромобили не облагаются акцизами, а на гибридные модели положена скидка 50% процентов.
point.md
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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