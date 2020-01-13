Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью пересохли.
Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина была совсем другой: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов, передает eurointegration.com.ua Город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами и более чем 400 мостов.
Напомним, в середине ноября Венеция страдала от наибольшего подъема воды за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести в городе чрезвычайное положение. eurointegration.com.ua