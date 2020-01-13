Dnestr.TV

 
0

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью пересохли.

Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина была совсем другой: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов, передает eurointegration.com.ua
Город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами и более чем 400 мостов.

Напомним, в середине ноября Венеция страдала от наибольшего подъема воды за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести в городе чрезвычайное положение.
eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна