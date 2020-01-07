Впервые в Киеве пройдет вечеринка электронной музыки рядом со взлетной полосой. Специально для этого в столицу привезут одного из самых известных драм-н-бэйс музыкантов планеты, который сыграет в аэроропорту «Киев». Гости будут отрываться на танцполе всю ночь.
Вечеринка пройдет 8 февраля в действующем терминале D аэропорта «Киев», передает kiev.informator.ua.
Хедлайнер тусовки — британец Kemal (Konflict), известный в драм-н-бэйс (направление электронной музыки с середины 90-ых годов, ответвление брейкбита, джангла и рейва), который решил вернуться после своего ухода со сцены в 2004 году. Собственно, сама вечеринка заявлена как самое главное драм-н-бэйс событие 2020 года. Также анонсированы и другие диджеи: Tapolsky, VovKING, Lime Kid, I Wannabe, X-Gun, Doc и Zago.
Вечеринка обещает быть антуражной, ведь действие будет проходить в аэропорту всю ночь, во время отправления и прибытия самолетов. Организаторы заявляют, что всего осталось около 100 билетов.
Где: аэропорт «Киев», улица Медовая, 2 (термиал D)
Когда: 8 февраля, 22:00-6:00
Цена: 499 гривен (участникам боевых действий бесплатно)
kiev.informator.ua напоминает, что в Киеве впервые выступит норвежский диджей, продюсер, автор лучшего альбома этого десятилетия Тодд Терье. Концерт состоится в День Влюбленных, 14 февраля. А вот место выступления пока не оглашается.