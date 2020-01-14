В штаб-квартире миссии ОБСЕ в Тирасполе сегодня состоялось очередное рабочее заседание политических представителей Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.
В ходе встречи представитель Кишинева затронул тему соблюдения прав человека в Приднестровье, отметив случаи граждан Республики Молдова Александра Ржавитина и Олега Хоржана.
Также были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются некоторые экономические агенты Республики Молдова на территории региона и Зоны безопасности в контексте ввода тираспольскими структурами необоснованных платежей, говорится на сайте moldpres.md.
Были рассмотрены приоритеты на ближайшее время и актуальные темы, по которым будет продолжен диалог по выявлению жизнеспособных решений, отмечены проекты протокольных решений, которые фигурируют в повестке дня переговоров.
Также была отмечена необходимость активизации деятельности отраслевых рабочих групп, особенно в области железнодорожного и автомобильного транспорта, экономики, фармацевтики, ветеринарно-фитосанитарной и др.а.
Политический представитель Кишинева, вице-премьер Александр Фленкя подчеркнул необходимость продолжения взаимодействия в существующих переговорных форматах с целью выполнения обязательств и преодоления трудностей, оказывающих большое влияние на население обоих берегов Днестра, передает moldpres.md
Также политпредставители ПМР и РМ Виталий Игнатьев и Александру Фленкя согласовали график встреч отраслевых экспертных (рабочих) групп на ближайшее время. Первая должна состояться уже завтра. Соберутся эксперты в области железнодорожного транспорта. Об этом сообщил представителям прессы глава МИД ПМР, передает novostipmr.com.
Железнодорожное сообщение по территории Приднестровской Молдавской Республики было прервано в марте 2006 года. Это произошло в результате введённых 3 марта 2006 года Молдовой и Украиной новых правил прохождения грузов через границу, что привело к экономической блокаде Приднестровья. Железнодорожные составы следовали через север Молдовы в объезд территории ПМР.
В декабре 2006 года при содействии Российской Федерации было возобновлено движение пассажирского поезда «Москва-Кишинёв».
30 марта 2012 года было подписано протокольное решение «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья». В то же время пограничный переход на украинско-приднестровской границе «Слободка - Колбасна» до сих пор закрыт для импорта ГСМ. Эта проблема является одним из вопросов переговорной повестки, сообщает novostipmr.com.