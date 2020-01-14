В Минэкономразвития презентовали туристический сайт Приднестровья. На нём можно узнать всю полезную информацию, необходимую туристу: о достопримечательностях, самых интересных маршрутах и объектах, правилах пребывания, традициях, местах отдыха, кафе, ресторанах, сувенирных магазинах и многом другом. Сайт скомпонован так, чтобы ответить на самые частые вопросы, возникающие у тех, кто приезжает к нам погостить. Информация будет дополняться с учётом предложений городов и районов, передает novostipmr.com.
«Нам нужна интернет-площадка, которая бы позволяла грамотно и эффективно позиционировать Приднестровье в международном пространстве, чтобы туристическая индустрия могла с нами взаимодействовать и общаться на равных», – отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Представитель МИДа представил туристический паспорт. Это и памятка, и сувенир в одном флаконе. Пока это только демо-версия, которая до выхода в готовом виде будет улучшена. Внешне схожа с приднестровским и советским паспортом.
Предполагается, что туристу паспорт будет не только интересен как памятный подарок, но и весьма полезен. Так, в нём предлагается, помимо информации о республике и карт, разместить дисконты для магазинов, проездные талоны на общественный транспорт. Там будет и некая атрибутика, свойственная официальному документу, в частности приднестровскому паспорту.
Идея заключается в том, чтобы на память о посещении Приднестровья у туриста оставались не только традиционные магниты и флажки, но и такой необычный сувенир.