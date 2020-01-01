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Додон: Плахотнюк должен быть доставлен в Молдову из США в наручниках

Додон: Плахотнюк должен быть доставлен в Молдову из США в наручниках

Влад Плахотнюк должен быть доставлен в РМ из США в наручниках. В то же время все, кто был замешан в тех или иных преступлениях на территории нашей страны, но покинули Молдову, будут объявлены в международный розыск.

Об этом президент РМ заявил после заседания Республиканского совета ПСРМ, на которое он был приглашён в качестве почетного гостя. Игоря Додона попросили прокомментировать вчерашнее решение США о введении санкций против экс-лидера ДПМ, передает aif.md
⁃ У нас есть решение Совета по безопасности с прошлого года, которое порекомендовало НАЦ и всем компетентным органам обратиться напрямую к трем странам, где предположительно может находиться Плахотнюк: США, Великобритания и Румыния. Запросы были направлены. Также МИД, сотрудничающий с Интерполом, направил запрос на международный розыск Плахотнюка еще в октябре. Пока нет какой-либо конкретной информации. Но мы настаиваем на том, чтобы все вовлеченные лица в различные махинации в последние годы были объявлены в международный розыск Интерполом, – отметил он.
aif.md
  • Вчера, 18:54
  • DTV
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