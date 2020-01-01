Члены Президиума Верховного Совета собрались на свое первое в новом году рабочее заседание. Оно прошло под председательством Александра Коршунова. Законодатели обсудили ряд проектов законов, включенных в повестки дня предстоящих пленарных заседаний. На рассмотрение во втором чтении подготовлены законопроекты, разработанные членами Комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан. Как пояснила глава комитета Галина Антюфеева, речь идет о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Данным законопроектом предлагается наделить следователя правом ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого меры пресечения в виде залога, передает пресс-служба ВС ПМР.
Ряд других законопроектов, разработанных членами профильного комитета, вносят изменения в Кодекс о браке и семье, закон «О судебных исполнителях».
Проведение первого пленарного заседания, которое откроет весеннюю сессию Верховного Совета VI созыва, запланировано на 22 января.
По завершении заседания член совещательного собрания первых приднестровских депутатов, глава ОСТК ПМР Владимир Емельянов представил законодателям буклет «Глиное Карманово Колосово», повествующий об истории приднестровских сел. Их основателями в конце 18 века стали крестьяне из внутренних губерний России и немецкие колонисты. В соответствии с манифестом российской императрицы Екатерины II за ними закрепили ряд льгот, предоставили землю, ссуды. Это позволило создать здесь крупные аграрные общины.
«Григориопольчане чтут историю своего края. Они выступили инициаторами создания буклетов. В ОСТК поддержали идею. Посещение этих сел может стать новым интересным туристическим маршрутом Приднестровья», – сказал Владимир Емельянов.
В связи с эти он обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в развитии данного направления на законодательном уровне.