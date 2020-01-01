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СМИ назвали размер зарплаты у помощников нардепов Верховной Рады

СМИ назвали размер зарплаты у помощников нардепов Верховной Рады

Некоторые помощники народных избранников получают зарплаты более 100 тысяч гривен, утверждают СМИ.
Зарплаты помощников народных депутатов Верховной Рады IX-го созыва составляют десятки тысяч гривен, а некоторые получают и более 100 тысяч. Об этом накануне сообщило издание Страна, которое обнародовало одну из страниц декабрьской зарплатной ведомости помощников нардепов, передает korrespondent.net.

"Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из Слуги народа и Ольги Стефанишиной из Голоса), получила 117 815 грн. Жерегина ранее работала в грантовой организации Пациенты Украины, руководителем которой была в свое время Стефанишина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что и Красносельская также выходец из грантовой структуры – Центра противодействия коррупции Шабунина.

Также сообщается, что почти 110 тысяч гривен получила Евгения Дзекунова – помощница депутата Александр Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, Слуга народа).

Более 57 тысяч гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ № 175, Харьков, Слуга народа). А Виктория Горбенко – помощница Сергея Власенко из Батькивщины заработала 37 436 гривен.

В свою очередь Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от Слуги народа, заработал 30 705 гривен.

СМИ назвали размер зарплаты у помощников нардепов Верховной Рады
Фото: Страна

Напомним, 14 января СМИ написали о зарплате министра экономики Тимофея Милованова, которая составила более 220 тысяч гривен.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров. Он считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать.

korrespondent.net
  • Вчера, 17:14
  • DTV
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