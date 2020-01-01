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В Украине осенью проведут учения НАТО

В Украине осенью проведут учения НАТО

Учения Нерушимая устойчивость-2020 пройдут в Одессе 5-9 октября. Соглашения подписали в Брюсселе.
Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Нерушимая устойчивость-2020 в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 15 января, передает korrespondent.net

Соответствующий документ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

"Учения Нерушимая устойчивость-2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", - говорится в сообщении.

Всего в учениях планируется участие более 200 специалистов. По результатам учений Высшая морская школа США представит детальный анализ и рекомендации в начале 2021 года.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличило присутствие на море, суше и в воздухе в Черноморском регионе.

korrespondent.net
  • Вчера, 18:14
  • DTV
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