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Три ДТП за несколько часов

Три ДТП за несколько часов

В условиях тумана и гололедицы утром в разных районах республики произошло три дорожно-транспортных происшествия.

В с. Ташлык Григориопольского района водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и выехал за пределы проезжей части. Это произошло примерно в половине седьмого утра. За рулём иномарки была 43-летняя женщина, в салоне находился ребёнок десяти лет. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Три ДТП за несколько часов

Три ДТП за несколько часов

Три ДТП за несколько часов

В течение часа в Григориополе произошло ещё одно ДТП. Двигаясь по автодороге Тирасполь – Каменка, на спуске 45-летний водитель большегруза марки Renault не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, после чего выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Чтобы вытащить фуру из кювета, понадобилась помощь сотрудников аварийно-спасательного подразделения на спецтехнике.

Три ДТП за несколько часов

Три ДТП за несколько часов

Около девяти утра ДТП произошло на той же автодороге, но уже в Дубоссарском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь в направлении города, не учёл метеорологические условия и на скользкой дороге не справился с управлением. Машина опрокинулась. Сотрудники ГАИ помогли вытащить «Жигули» из кювета. С места происшествия автомобиль уехал своим ходом, имея незначительные повреждения. Владелец машины, 71-летний сельчанин, не пострадал.

Три ДТП за несколько часов

Три ДТП за несколько часов

Госавтоинспекторы призывают граждан быть предельно внимательными в условиях плохой видимости. Необходимо включать на автомобилях противотуманные фары, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию

mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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