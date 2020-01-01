В условиях тумана и гололедицы утром в разных районах республики произошло три дорожно-транспортных происшествия.
В с. Ташлык Григориопольского района водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и выехал за пределы проезжей части. Это произошло примерно в половине седьмого утра. За рулём иномарки была 43-летняя женщина, в салоне находился ребёнок десяти лет. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
В течение часа в Григориополе произошло ещё одно ДТП. Двигаясь по автодороге Тирасполь – Каменка, на спуске 45-летний водитель большегруза марки Renault не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, после чего выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Чтобы вытащить фуру из кювета, понадобилась помощь сотрудников аварийно-спасательного подразделения на спецтехнике.
Около девяти утра ДТП произошло на той же автодороге, но уже в Дубоссарском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь в направлении города, не учёл метеорологические условия и на скользкой дороге не справился с управлением. Машина опрокинулась. Сотрудники ГАИ помогли вытащить «Жигули» из кювета. С места происшествия автомобиль уехал своим ходом, имея незначительные повреждения. Владелец машины, 71-летний сельчанин, не пострадал.
Госавтоинспекторы призывают граждан быть предельно внимательными в условиях плохой видимости. Необходимо включать на автомобилях противотуманные фары, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию