Неделю назад посетители парка Гюйгенса в Гааге были шокированы ужасным зрелищем. Повсюду в парке валялись мертвые скворцы. Позже ветеринары насчитали около 150 погибших пернатых.
В этот же день странно вели себя и другие птицы, утки, например, прятали головы в воде или выбирали в пруду специальное место, где все и собирались, передает howmade.ru.
Поначалу в произошедшем с птицами винили какую-нибудь инфекцию или эпидемию. Но после обследования крови ничего подозрительного обнаружено не было. Погибшие скворцы были абсолютно здоровы.
Поэтому была выдвинута единственная версия случившегося — птицы не перенесли микроволн 5G, которые оказывают пагубное воздействие на их сердце.
Как выясняется, микроволны с более низкой мощностью те так безопасны, как нас пытаются заверить.
По словам Петера Кэлина, председателя НКО «Врачи — за защиту окружающей среды», технология 5G использует электромагнитное излучение, которое особенно активно абсорбируется кожей и это в разы повышает риск возникновения рака.
В дни, когда в Гааге массово гибли птицы, длина радиочастотных волн составляла 4,05 см.
Тело скворца имеет примерно такую же длину, поэтому птицы испытали на себе все негативное и губительное воздействие от этих волн.
И вышка, которая транслировала 5G, как раз находилась в 400 метрах от того места, где погибли скворцы.
Сейчас случившимся занимается специальная лаборатория биоветеринарных исследований Вагенингена. А та часть парка, где погибли пернатые, для посетителей закрыта.
Стоит напомнить, что в Нидерландах уже были зафиксированы случаи, когда после запуска 5G начали сходить с ума коровы на фермах. Животные дико мычали и даже выбивали двери сараев, пытаясь вырваться наружу. А как только были отключены базовые станции 5G, коровы сразу успокоились.