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В Голландии протестировали связь 5G — сотни птиц погибли в первый же день

В Голландии протестировали связь 5G — сотни птиц погибли в первый же день

Неделю назад посетители парка Гюйгенса в Гааге были шокированы ужасным зрелищем.
Повсюду в парке валялись мертвые скворцы. Позже ветеринары насчитали около 150 погибших пернатых.

В этот же день странно вели себя и другие птицы, утки, например, прятали головы в воде или выбирали в пруду специальное место, где все и собирались, передает howmade.ru.

Поначалу в произошедшем с птицами винили какую-нибудь инфекцию или эпидемию. Но после обследования крови ничего подозрительного обнаружено не было. Погибшие скворцы были абсолютно здоровы.

Поэтому была выдвинута единственная версия случившегося — птицы не перенесли микроволн 5G, которые оказывают пагубное воздействие на их сердце.

Как выясняется, микроволны с более низкой мощностью те так безопасны, как нас пытаются заверить.

По словам Петера Кэлина, председателя НКО «Врачи — за защиту окружающей среды», технология 5G использует электромагнитное излучение, которое особенно активно абсорбируется кожей и это в разы повышает риск возникновения рака.

В дни, когда в Гааге массово гибли птицы, длина радиочастотных волн составляла 4,05 см.

Тело скворца имеет примерно такую же длину, поэтому птицы испытали на себе все негативное и губительное воздействие от этих волн.

И вышка, которая транслировала 5G, как раз находилась в 400 метрах от того места, где погибли скворцы.

Сейчас случившимся занимается специальная лаборатория биоветеринарных исследований Вагенингена. А та часть парка, где погибли пернатые, для посетителей закрыта.

Стоит напомнить, что в Нидерландах уже были зафиксированы случаи, когда после запуска 5G начали сходить с ума коровы на фермах. Животные дико мычали и даже выбивали двери сараев, пытаясь вырваться наружу. А как только были отключены базовые станции 5G, коровы сразу успокоились.

В Голландии протестировали связь 5G — сотни птиц погибли в первый же день

В Голландии протестировали связь 5G — сотни птиц погибли в первый же день

В Голландии протестировали связь 5G — сотни птиц погибли в первый же день

howmade.ru
  • Сегодня, 07:26
  • DTV
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