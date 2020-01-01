В этом году доходы Единого государственного фонда социального страхования составят 1 млрд 978 млн рублей ПМР, а расходы – почти 2 млрд 200 млн рублей. Дефицит, таким образом, составит 221,5 млн. По сравнению с прошлым годом он сократился более чем в 2,5 раза.
С января этого года вступили в силу законы, увеличивающие выплаты некоторым категориям граждан.
«Так, будет увеличен период выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с уходом за онкобольным ребёнком. Ранее оплачивался ограниченный период, а теперь пособие будет выплачиваться за всё время амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребёнком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Также увеличены выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор». Раньше это было 4 РУ МЗП, сейчас – 8, в денежном эквиваленте это 77 рублей», – рассказала директор Единого государственного фонда социального страхования Алевтина Берёза.
Также расширяется категория получателей доплаты за необоснованные политические репрессии. В этом году размер выплаты составит 201 рубль. Теперь её будут получать и те, кто находится на пенсионном обеспечении в иностранном государстве и не получает там такую доплату.
Также с января на 20% увеличивается размер пособия на погребение – до 2 352 рублей.
«Кроме того, сохраняются все выплаты, предусмотренные в прошлом году. Это дополнительные социальные выплаты участникам боевых действий 1992 года, которые получают пенсию в другом государстве. Это выплаты на санаторно-курортное лечение и детское оздоровление. В ближайшее время планируется провести тендеры по закупке путёвок. Количество определится по итогам тендера, это будет зависеть от стоимости путёвок, заявленных лагерями и санаториями», – отметила руководитель ЕГФСС.
Численность пенсионеров в Приднестровье на 1 декабря 2019 года составила 102 307 человек.