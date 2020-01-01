Вице-премьер-министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан провел совещание с руководителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по обеспеченности вакцинами против гриппа.
Как сообщила, главный санитарный врач Республики Наталья Берил, в соответствии с Протокольным решением Правительств ПМР и Республики Молдова от 13 июля 1999 года действует порядок получения вакцины против гриппа за счет гуманитарной помощи. Ежегодно для Приднестровья выделялись до 20 тыс. доз вакцины через Национальное агентство общественного здоровья г. Кишинев. В рамках государственной целевой программы «Иммунизация населения ПМР на 2016–2020 годы» денежные средства в первую очередь направляются на закупку необходимых вакцин для иммунизации детей по Календарю профилактических прививок (против гепатита, туберкулеза, полиомиелита и др.), вакцины от гриппа поставляются по линии гуманитарной помощи. Тем не менее, в октябре прошлого года из оставшихся по целевой Программе средств удалось закупить 1690 доз вакцины против гриппа. Ее приобрели для медицинских работников из группы риска - педиатров, терапевтов и инфекционистов, которые контактируют с большим количеством граждан. В нынешнем сезоне вакцина от гриппа по линии гуманитарной помощи в Молдову не поступит, в Приднестровье соответственно тоже, сообщается на сайте Министерства здравоохранения ПМР .
«На протяжении декабря мы каждый день звонили в Молдову по вопросу поступления вакцины от гриппа, в январе этот диалог продолжился. К сожалению, по последней информации – поставки вакцины не предвидится. Причиной является отсутствие у производителей (Китай, Испания, Великобритания) возможности предоставить вакцину как гуманитарную помощь. Такое произошло впервые за десять лет», - рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.
Министр отметил, что исторически-сложившийся порядок показал свою неработоспособность и требует пересмотра. В 2020 году лимиты на реализацию Программы по иммунизации увеличены с 1,4 млн. рублей до 4,9 млн. рублей, в связи с чем к следующему сезону необходимо обеспечить своевременное поступление вакцин против гриппа. Они будут включены в календарный план закупок.
«В этом году впервые на данную ГЦП лимиты доведены в полном объеме, соответственно мы должны их освоить и не зависеть от гуманитарной миссии. Собрать потребность и осуществить закупку. Главное, чтобы мы приобрели вакцины в положенный срок – с учетом времени поставки и начала эпидемиологического сезона, то есть в сентябре-октябре. Нужно более прогнозируемо подходить к таким сценариям, когда вакцина отсутствует или производители отказываются от ее поставки», - подчеркнул глава Минздрава.
По словам руководителей Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, вакцинация является эффективной как минимум за месяц до начала эпидемиологического сезона, который по многолетней динамике начинается в Приднестровье в конце января-начале февраля. Соответственно вакцина должна быть в наличии не позже декабря.
Министру доложили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье оценивается как неустойчиво благополучная. Показатель заболеваемости ниже прошлогоднего: 418,3 на 100 тыс. населения, что на 56,8% ниже предыдущих двух недель и на 47,9% ниже аналогичного периода 2019 года. Случаев гриппа не зарегистрировано. Более этого, по Республике были исследованы на грипп 9 проб, вирусы гриппа не выявлены.
«Вакцина – это специфический метод профилактики, но существуют и неспецифические методы. Это соблюдение личной гигиены, проветривание помещений, здоровый образ жизни. Важно понимать, что грипп не так опасен, как его осложнения. Люди занимаются самолечением, поздно обращаются к врачу. Смертельные исходы происходят только в случае самолечения», - отметила Инна Палади.
По итогам совещания принято решение усилить просветительскую работу о профилактике, симптомах и лечении гриппа в средствах массовой информации, а также на ведомственных ресурсах. В связи с этим публикуем краткую справочную информацию. Профилактика
- по возможности исключить посещение людных мест (театры, кинотеатры, спортивные конкурсы, общественный транспорт), особенно лицам из групп высокого риска постгриппозных осложнений (дети и взрослые с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, респираторной систем, больные сахарным диабетом, ожирением, беременные).
- проводить регулярно (не менее 3 раз в день) проветривание помещений, влажную уборку;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- не прикасаться руками к слизистым носа и глаз;
- при чихании, кашле прикрывать нос, рот одноразовыми салфетками. Если нет салфетки, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть;
- соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест;
- использовать в рационе белки, углеводы и жиры. Пища также обязательно должна содержать нужное количество витаминов и микроэлементов.
- закаливание и закаливающие процедуры стимулируют защитные силы организма. Кратковременное охлаждение организма запускает механизмы активизации иммунной системы.
- ежедневная физическая активность также необходима для нормальной работы иммунной системы.
- здоровый сон, хорошо отдыхать и высыпаться – еще одно условие, необходимое для нормальной работы защитных систем организма.
Симптомы гриппа
Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 39°С и выше, сопровождающейся ознобом. Больные жалуются на резкую головную боль, выраженную общую слабость, боли в глазных яблоках, заложенность носа, иногда головокружение и рвоту. Позже, присоединяются жалобы на сухость, першение и болезненность в носоглотке и сухой кашель. Нередко отмечаются боль в мышцах и суставах. Кожа лица краснеет, развивается конъюнктивит. Длительность заболевания обычно не превышает 3-5 дней, хотя выраженная астения может сохраняться несколько дней и даже недель. Что делать
В случае появления признаков заболевания необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Лучше оставаться дома и не ходить на работу, учебу до тех пор, пока сохраняются симптомы заболевания. Эта мера предосторожности поможет защитить коллег и окружающих в транспорте и других местах общего пребывания.