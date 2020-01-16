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Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"

Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

"В этих условиях Украина должна объединится: и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter, передает ria.ru

По его мнению, из послания можно сделать вывод, что Путин якобы собирается остаться у власти навсегда.

Накануне президент обратился к Федеральному собранию и, в частности, предложил внести в Конституцию изменения, смысл которых — обеспечить дальнейшее развитие страны как правового, социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества.

Так, по его мнению, Основной закон должен получить приоритет над международным правом, в Конституции также следует закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

ria.ru
  • Сегодня, 17:48
  • DTV
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