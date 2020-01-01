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В Тирасполе ищут поджигателей мусорных баков

В Тирасполе ищут поджигателей мусорных баков

В центре Тирасполя появились мусорные хулиганы. За короткое время в Тирасполе произошло несколько умышленных поджогов мусорных контейнеров. Все они происходят по ночам и без свидетелей. Виновные пока не найдены, но правоохранительные органы прилагают усилия, чтобы найти злоумышленников и наказать по всей строгости закона, сообщает newspmr.com.

В тираспольской госадминистрации убеждены, что это результат хулиганских действий, поскольку от случайно брошенного окурка контейнер не загорится. Контейнеры изготовлены из трудновоспламеняемого материала. Чтобы он загорелся, нужно приложить определенные усилия в этом направлении.

По вине хулиганов в Тирасполе полностью, сгорело шесть пластиковых контейнеров. Стоимость одного – четыре тысячи рублей. Эти деньги выделяются городским бюджетом и могли бы с пользой быть потрачены на нужды столицы. А сами поджигатели должны понимать, что ответственность за поджог данного имущества переходит по своей стоимости в уголовную. Казалось бы, мелкое хулиганство может привести на скамью подсудимых и за решетку.

Город не собирается отказываться от пластиковых контейнеров, поскольку в отличие от металлических, они эстетичные, удобные и долговечные. В этом году Тирасполь намерен закупить новую партию пластиковых контейнеров для мусора, которые придут на смену металлическим – старым и проржавевшим.

Также для борьбы с хулиганами-поджигателями, равно как и со стихийными свалками, продолжится оснащение разных районов города камерами видеонаблюдения. Их установка уже привела к заметному снижению уровня уличной преступности в Тирасполе.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 17:51
  • DTV
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