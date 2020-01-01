В центре Тирасполя появились мусорные хулиганы. За короткое время в Тирасполе произошло несколько умышленных поджогов мусорных контейнеров. Все они происходят по ночам и без свидетелей. Виновные пока не найдены, но правоохранительные органы прилагают усилия, чтобы найти злоумышленников и наказать по всей строгости закона, сообщает newspmr.com.
В тираспольской госадминистрации убеждены, что это результат хулиганских действий, поскольку от случайно брошенного окурка контейнер не загорится. Контейнеры изготовлены из трудновоспламеняемого материала. Чтобы он загорелся, нужно приложить определенные усилия в этом направлении.
По вине хулиганов в Тирасполе полностью, сгорело шесть пластиковых контейнеров. Стоимость одного – четыре тысячи рублей. Эти деньги выделяются городским бюджетом и могли бы с пользой быть потрачены на нужды столицы. А сами поджигатели должны понимать, что ответственность за поджог данного имущества переходит по своей стоимости в уголовную. Казалось бы, мелкое хулиганство может привести на скамью подсудимых и за решетку.
Город не собирается отказываться от пластиковых контейнеров, поскольку в отличие от металлических, они эстетичные, удобные и долговечные. В этом году Тирасполь намерен закупить новую партию пластиковых контейнеров для мусора, которые придут на смену металлическим – старым и проржавевшим.
Также для борьбы с хулиганами-поджигателями, равно как и со стихийными свалками, продолжится оснащение разных районов города камерами видеонаблюдения. Их установка уже привела к заметному снижению уровня уличной преступности в Тирасполе.