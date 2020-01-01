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Власти Украины снизили на два года возраст призыва в армию

Власти Украины снизили на два года возраст призыва в армию

Власти Украины снизили на два года, с 20 до 18 лет, возраст призыва в Вооруженные силы страны.

Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского об очередном призыве в армию, опубликованного в четверг на сайте главы государства, передает tass.ru

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в тексте указа.

С 2015 года призыву в Вооруженные силы подлежали мужчины в возрасте с 20 до 27 лет. До этого на Украине призывали в армию с 18 лет. Между тем изменения в украинский закон "О воинской обязанности и военной службе" внесены не были, таким образом, закон по-прежнему предусматривает службу в Вооруженных силах с 18 лет.

Как отмечает украинское издание "Страна", в 2018 году осенний призыв называли худшим в истории. На него в Киеве откликнулось только 8% от запланированного числа молодых людей. По мнению комментаторов "Страны", сложности с призывом были одной из причин того, почему украинские военные выступали за снижение призывного возраста, так как многие молодые люди после школы успевают уехать, в том числе за границу, либо поступить в вуз.

Верховная рада в четверг приняла закон об образовании, согласно которому продолжительность обучения в школе увеличивается с 11 до 12 лет. Таким образом, украинцев будут призывать в армию сразу после окончания школы, отмечает "Страна".
tass.ru
  • Сегодня, 18:12
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