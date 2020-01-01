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В Молдове выросли цены на топливо

В Молдове выросли цены на топливо

В Молдове некоторые АЗС сегодня, 17 января, подняли цены на автомобильное топливо. Больше всего подорожала цена на газ.

Таким образом, на одной из автозаправочных станций бензин А98 стоит 19 леев и 80 банов (ранее стоил 19,25 лея), для бензина А95 цена теперь составляет 19 леев и 20 банов (ранее он стоил 18,65 лея). Стоимость дизеля поднялась на 65 банов и теперь составляет 17,05 лея. За газ водителям придется заплатить 11 леев и 5 банов, вместо ранее установленной цены в 9,85 лея, передает point.md.

Отметим, что еще не все АЗС страны подняли цены на топливо.

Ранее, портал Point.md предупреждал, что новые цены на заправках будут действовать уже с полуночи.

Напомним, согласно принятому парламентом Закону о рынке нефтепродуктов, который вступил в силу 1 января 2019 года, НАРЭ больше не устанавливает предельные цены на топливо, как это было в предыдущие годы. В соответствии с утвержденной методологией, цены устанавливаются операторами с учетом затрат и уровня десятипроцентного уровня рентабельности.
point.md
  • Сегодня, 09:48
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