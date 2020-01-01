Dnestr.TV

 
0

Придется прощаться: Зеленский высказался о зарплатах министров

Придется прощаться: Зеленский высказался о зарплатах министров

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком пояснил позицию по заплатам для членов Кабмина, о чем свидетельствует видеоролик в пресс-службе Офиса президента.

"Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы, передает korrespondent.net
И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить", - сказал президент.

По его словам, в то же время зарплаты "должны быть нормальными", на которые можно нормально жить, и соответствовать статусу чиновников.

"Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний", - сказал Зеленский.

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна