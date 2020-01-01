Реки в Украине исчезают из-за стремительного изменения климата и загрязнение вод, гибнут водные живые ресурсы. За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Экологической Рады.
Несмотря на то, что в Украине 63 тысячи рек, 400 тысяч прудов, 1 100 водохранилищ, 1 млн 300 тысяч га пресной воды, наша страна значится как маловодной. Как отмечается, маловодность – это одна из причин исчезновения малых рек в Украине. Наглядным примером могут служить реки Ирпень и Буча в Киевской области, передает korrespondent.net.
В Раде подчеркнули, что водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду. Только в 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. 1/3 из них неочищенные.
По данным исследований, Украина находится на 125 месте из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения.
Экологи также сообщают, что в Украине в 2019 году во 2140 водоемах Украины погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами этого становятся маловодие, различные сбросы загрязненных вод и зимы без снега.
"В Украине за последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие. Водоемы наполняются максимум на 70% от нормы", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре прошлого года в Житомирской области массово погибла рыба в реке Уж.
В том же месяце в Киеве позеленела вода в реке Дарница, а под Киевом позеленело озеро. Фото: из открытых источников Обмелевший Днестр