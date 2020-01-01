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В Украине исчезло 10 тысяч рек за 30 лет

В Украине исчезло 10 тысяч рек за 30 лет

Реки в Украине исчезают из-за стремительного изменения климата и загрязнение вод, гибнут водные живые ресурсы.
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Экологической Рады.

Несмотря на то, что в Украине 63 тысячи рек, 400 тысяч прудов, 1 100 водохранилищ, 1 млн 300 тысяч га пресной воды, наша страна значится как маловодной. Как отмечается, маловодность – это одна из причин исчезновения малых рек в Украине. Наглядным примером могут служить реки Ирпень и Буча в Киевской области, передает korrespondent.net.

В Раде подчеркнули, что водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду. Только в 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. 1/3 из них неочищенные.

По данным исследований, Украина находится на 125 месте из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения.

Экологи также сообщают, что в Украине в 2019 году во 2140 водоемах Украины погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами этого становятся маловодие, различные сбросы загрязненных вод и зимы без снега.

"В Украине за последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие. Водоемы наполняются максимум на 70% от нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года в Житомирской области массово погибла рыба в реке Уж.

В том же месяце в Киеве позеленела вода в реке Дарница, а под Киевом позеленело озеро.
В Украине исчезло 10 тысяч рек за 30 лет
Фото: из открытых источников
Обмелевший Днестр

korrespondent.net
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
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