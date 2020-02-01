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На Галапагосах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

На Галапагосах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

Специалисты по охране природы обнаружили на Галапагосских островах 30 гигантских черепах. Ученые нашли 11 мужских и 19 женских особей. По данным экспертов, рептилии произошли от двух вымерших видов — абингдонская и слоновая черепаха. Последним представителем абингдонской черепахи был Одинокий Джордж, умерший в 2012 году. Ученые переместили рептилий в питомник на острове, передает телеканал "Россия 24". Специалисты предполагают, что завезли черепах на остров пираты и китобои, передает vesti.ru.

"Мы провели 10-дневную экспедицию, — рассказали ученые. — В результате обнаружено 30 черепах на вулкане Волк к северу от острова Изабелла. 29 из них являются генетическими потомками вымершего вида с острова Флореана, а одна из них — молодая самка черепахи, произошедшая от вымершей черепахи с острова Пинта. Это позволит нам продолжать работать над программой разведения в неволе. Мы надеемся в ближайшем будущем возродить два вымерших вида черепах".


vesti.ru
  • Сегодня, 10:13
  • DTV
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