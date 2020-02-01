Конкурс «Лучший по профессии» на прошлой неделе прошёл среди пожарных. В столицу съехались 50 специалистов Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД. Победителей определяли в шести номинациях.
Конкурс состоял из трёх туров, сообщает пресс-служба МВД. Первый этап – теория. Конкурсантам предстояло ответить на вопросы по спецподготовке. Продолжились соревнования проверкой физических навыков огнеборцев. В этом, в частности, помог Тест Купера, впервые применённый в прошлом году. Для водителей были предусмотрены задания на знание правил дорожного движения, передает novostipmr.com.
В результате лучшим пожарным был признан представитель СВПЧ-8 по охране г. Слободзея Николай Караман. Среди водителей победу одержал Денис Мельниченко из СВПЧ-1 по охране г. Тирасполь.
Вячеслав Спыну из ОВПП по охране промышленной зоны Рыбницы был лучшим среди командиров, а лучшим начальником караула стал Борис Стасюк из СВПЧ-3 по охране г. Рыбница.
Среди начальников отделений ГПН сильнейшим стал Евгений Мищанчук из СВПЧ-1, а среди инспекторов – старший инспектор ГПН СВПЧ-8 Владислав Соколов.
Победители в своих номинациях получат денежные премии.