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В Тирасполе выявили лучших пожарных в республике

В Тирасполе выявили лучших пожарных в республике

Конкурс «Лучший по профессии» на прошлой неделе прошёл среди пожарных. В столицу съехались 50 специалистов Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД. Победителей определяли в шести номинациях.

Конкурс состоял из трёх туров, сообщает пресс-служба МВД. Первый этап – теория. Конкурсантам предстояло ответить на вопросы по спецподготовке. Продолжились соревнования проверкой физических навыков огнеборцев. В этом, в частности, помог Тест Купера, впервые применённый в прошлом году. Для водителей были предусмотрены задания на знание правил дорожного движения, передает novostipmr.com.

В результате лучшим пожарным был признан представитель СВПЧ-8 по охране г. Слободзея Николай Караман. Среди водителей победу одержал Денис Мельниченко из СВПЧ-1 по охране г. Тирасполь.

Вячеслав Спыну из ОВПП по охране промышленной зоны Рыбницы был лучшим среди командиров, а лучшим начальником караула стал Борис Стасюк из СВПЧ-3 по охране г. Рыбница.

Среди начальников отделений ГПН сильнейшим стал Евгений Мищанчук из СВПЧ-1, а среди инспекторов – старший инспектор ГПН СВПЧ-8 Владислав Соколов.

Победители в своих номинациях получат денежные премии.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
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